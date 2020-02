Palladium: Und schon wieder im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Kaum haben sich die Finanzmärkte etwas beruhigt, schon greifen Investoren bei Palladium wieder zu und trieben die Notierungen über das Niveau von 2.400 USD je Feinunze voran. Damit könnte sich ein jähes Ende der laufenden Korrektur abzeichnen und schon bald wieder frische Rekordstände hervorbringen. Wenn jetzt noch die Angst rund um das Corona-Virus seinen Schrecken verliert, wäre an einer baldigen Rallyefortsetzung nur wenig auszusetzen.

Die Kursentwicklung des Palladiumpreises erinnert zuletzt sehr stark an die der Tesla-Aktie. Seit Jahresbeginn konnte der Rohstoff um mehr als 33 Prozent in der Spitze zulegen und markierte bei 2.585,10 US-Dollar seinen Höhepunkt. Mitte Januar setzte jedoch ausgelöst durch die Ängste der Investoren um das Corona-Virus eine Korrektur ein, endete jedoch bereits bei 2.252 US-Dollar. Seit Ende vergangenen Monats herrscht wieder ein starker Preisdruck, aktuell steht der kurzfristige Abwärtstrend innerhalb der übergeordneten Aufwärtstrendphase zur Disposition und könnte schon bald frische Kaufsignale nach sich ziehen.

Business as usual

Gelingt es Investoren den Palladiumpreis tatsächlich oberhalb des Niveaus von 2.450 US-Dollar zu stabilisieren, könnte sich die kleine Korrektur seit Mitte Januar schnell in Luft auflösen und weiteres Kurspotenzial zunächst an 2.500 US-Dollar freisetzen. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit eines Tests der Rekordstände bei 2.585 US-Dollar, rechnerisch könnte Palladium sogar bis in den Bereich von 2.715 US-Dollar nach Auflösung der kleinen bullischen Flagge zulegen. Wer ebenfalls an einem weiteren Preisaufschwung bei diesem Metall partizipieren möchte, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR55YK zurückgreifen. Fallen die Notierungen allerdings unter 2.350 US-Dollar zurück, dürfte die kurzfristige Seitwärtsspanne der letzten Wochen zunächst fortgesetzt werden. Unterhalb der Verlaufstiefs aus Ende Januar könnte sogar ein Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 2.127 US-Dollar anstehen. Spätestens ab dieser Triggermarke dürften jedoch wieder vermehrt Käufer in den Markt drängen, wie die letzten Monate eindrucksvoll gezeigt haben.

Palladium (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.460 // 2.500 // 2.585 // 2.620 Unterstützungen: 2.360 // 2.175 // 2.127 // 2.000

Fazit

Die Party scheint wieder unvermindert weiterzugehen, wenn man sich die Kursgewinne der letzten Tage ansieht. Um erfolgreich an einem Folgekaufsignal partizipieren zu können, darf gerne auf das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR55YK zurückgegriffen werden. Ziele liegen bei 2.715 US-Dollar, das entspricht einem Wert im Schein von 75,26 Euro. Hierzu sollte allerdings ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 2.450 US-Dollar abgewartet werden. Als Verlustbegrenzung können die Verlaufstiefs aus Ende Januar bei 2.252 US-Dollar angesetzt werden, dies entspräche einem Ausstiegskurs im Zertifikat von 33,32 Euro. Ein Kursrutsch darunter dürfte jedoch unweigerlich zu Abgaben auf den EMA 50 führen. Vorsicht sollten Anleger wegen dem exorbitant hohen Preisniveau trotzdem walten lassen!

Strategie für steigende Kurse WKN: SR55YK

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 52,16 - 52,20 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 1.890,8921 US-Dollar

Basiswert: Palladium Future KO-Schwelle: 1.890,8921 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 2.460,15 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 75,26 Euro Hebel: 4,3

Kurschance: + 45 Prozent Quelle: Société Générale

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.