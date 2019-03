Palladium: Schon wieder in bullischer Hand?

Im Grunde genommen erübrigt sich ausgerechnet diese Frage! Palladium scheint gerade wieder im Begriff zu sein, seine aktuelle Konsolidierungsphase auf der Oberseite verlassen zu wollen. Die Chancen hierfür stehen sogar gut.

Bereits seit geraumer Zeit ist eine Feinunze Palladium deutlich wertvoller, als das jahrhundertealte Zahlungs- und Währungsmittel Gold. Fast schon über ein ganzes Jahr lang tendiert der Palladiumpreis in einem engen Aufwärtstrend steil nach oben. Zeitgleich hat dieser wegen dem hohen Bedarf in der Automobilbranche sogar an Geschwindigkeit zugenommen. Dies führte das Metall schließlich bis Ende Februar auf ein Rekordhoch von 1.568 US-Dollar aufwärts. Bis dahin galten 1.500 US-Dollar noch als große Hürde, nicht ohne Grund hat sich nach Ausbruch darüber eine zwischengeschaltete Konsolidierungsphase in Form eines latenten Abverkaufs zurück auf exakt auf 1.500 US-Dollar eingestellt. Dort endeten auch die jüngsten Tiefstände, im Augenblick macht Palladium den Anschein eines Ausbruchsversuchs auf frische Jahreshochs.

Sollte beschriebenes Unterfangen mit einem Kursanstieg mindestens über 1.568 US-Dollar in den nächsten Stunden bestätigt werden, wären weitere Ziele bei zunächst 1.600 US-Dollar und darüber am 261,8 % Fibonacci-Retracement von 1.631 US-Dollar zu suchen. In diesem Szenario würde Palladium wieder über seine obere Trendkanalbegrenzung zulegen und könnte seinen Lauf sogar noch einmal beschleunigen. Unterhalb der aktuellen Jahreshochs ist jedoch mit anhaltender Volatilität und Ausschlägen zu beiden Seiten zu rechnen - sogar ein Doppelhoch wäre vorstellbar. Einen merklichen Dämpfer würden Käufer bei einem Punktestand von unter 1.450 Zählern erleiden. In diesem Fall könnte es zu einer größeren Korrektur auf das Niveau von glatt 1.400 US-Dollar je Feinunze, darunter sogar auf 1.250 US-Dollar kommen können.

Palladium (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.557 // 1.568 // 1.586 // 1.600 Unterstützungen: 1.539 // 1.515 // 1.500 // 1.475

Mit einem Mini-Future Long (WKN MC0FAP) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Palladiumpreis ausgehen, mit einem Hebel von 11,4 ab der Marke von 1.568 US-Dollar von einem Anstieg profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 6,5 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert um das Niveau der natürlichen Stopp-Loss-Barriere des Scheins von 1.497 US-Dollar angesetzt werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 7,36 Euro. Ein Ziel nach oben könnte um 1.631 US-Dollar bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC0FAP

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 11,97 - 12,00 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1.418,9500 USD

Basiswert: Palladium KO-Schwelle: 1.454,0000 USD

akt. Kurs Basiswert: 1.552,02 USD Laufzeit: Open end

Kursziel: 19,14 Euro Hebel: 11,4

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.