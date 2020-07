Palladium: Pullback wahrscheinlich

Der Palladiumpreis hat sich in den letzten Wochen sichtlich von seinen Tiefs aus dem Frühjahr lösen können und ist über eine erste wichtige Hürde gestiegen. Doch zeitgleich stößt das Metall an eine kurzfristige Trendbegrenzung, die den Rohstoff zurückwerfen könnte.

Nach einem Rekordhoch von 2.880 US-Dollar Ende Februar endete die vorausgegangene Rallyephase und mündete in einen Crash und Kurssturz auf 1.490 US-Dollar und der dortigen Unterstützung. Natürlich ist der heftige Ausverkauf dem Corona-Crash anzulasten, seither aber befindet sich das für die Industrie wichtige Metall Palladium wieder im Erholungsmodus und erreichte in den letzten Tagen einen Stand um 2.200 US-Dollar. Allerdings spielt sich das Kursgeschehen in einem regulären Aufwärtstrend ab, der naturgemäß von der Aktie verfolgt wird und somit die Erholung der letzten Wochen an der oberen Trendbegrenzung ein Ende finden könnte. Das auf Tagesbasis etablierte Doji bekräftigt sogar noch einen kurzfristigen Trendwechsel, der sich für entsprechende Investments anbieten würde.

Im Aufwärtstrend

Sollte sich tatsächlich im heutigen Handel eine Korrektur mit einem Rückfall unter 2.100 US-Dollar abzeichnen, findet Palladium um 2.000 US-Dollar, darunter an den beiden gleitenden Durchschnitten zwischen 1.957 und 1.980 US-Dollar Unterstützungen vor. Spätestens ab 1.900 US-Dollar dürften aber Bullen wieder durchgreifen und für eine Erholung sorgen. Wer sich kurzfristig an einem Short-Investment versuchen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP134C zurückgreifen. Die Situation gänzlich ins bullische drehen könnte dagegen nur ein nachhaltiger Kursanstieg über 2.220 Punkte. In diesem Fall wären direkte Kursgewinne an 2.300 und darüber in den Bereich um 2.400 US-Dollar vorstellbar.

Palladium (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.220 // 2.250 // 2.307 // 2.339 Unterstützungen: 2.100 // 2.044 // 1.980 // 1.900

Fazit

Sollte sich im Bereich der Trendbegrenzung und der Kursmarke von 2.200 US-Dollar tatsächlich eine Trendwende abzeichnen, kann der Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikat des WKN VP134C durchaus in Erwägung gezogen werden. Bei einem Abschlag auf 1.900 US-Dollar wäre dann eine Rendite von glatt 100 Prozent möglich. Der Schein dürfte am Ende entsprechend bei 3,21 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung kann knapp oberhalb der Marke von 2.200 US-Dollar angesetzt werden, sollte aber auch stetig nachgezogen werden. Damit ergibt sich ein Ausstiegskurs von 1,17 Euro im Schein.

Strategie für fallende Kurse WKN: VP134C

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,49 - 1,60 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 2.329,63 US-Dollar

Basiswert: Palladium (Troy Ounce) KO-Schwelle: 2.329,63 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 2.153,48 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,21 Euro Hebel: 9,2

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

