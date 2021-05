Palladium: Potenzielle Trendwende

Seit einigen Wochen läuft beim Industriemetall Palladium innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends eine Korrektur ab, die sich bis in den Bereich des EMA 50 erstreckte. Gut möglich, dass dies eine Trendwendestelle darstellt und für eine Beendigung der laufenden Konsolidierung sorgen könnte.

Insgesamt lässt sich noch immer ein langfristiger Aufwärtstrend bei Palladium erkennen, auch der herbe Crash aus Anfang 2020 konnte diesen nicht brechen. Zwar dauerte es einige Monate bis Käufer wieder zurückkehrten und die Notierung auf den richtigen Pfad gebracht hatten, daraus ist in diesem Jahr sogar ein astreines neues Rekordhoch bei rund 3.000 US-Dollar entsprungen. Ein dauerhafter Anstieg über die Vorgängerhoch aus Anfang 2020 bei 2.880 US-Dollar ist zwar nicht gelungen, dennoch weist die aktuell laufende Konsolidierung bullische Charakterzüge auf und könnte nach Beendigung frische Jahreshochs hervorbringen.

EMA 50 stabilisiert

Im Bereich des 50-Tages-Durchschnitts hat sich beim Palladium-Future ein potenzieller Boden gebildet, allerdings begrenzt noch der kurzfristige Abwärtstrend bestehend seit Anfang Mai das Kursgeschehen. Ein Anstieg über 2.900 US-Dollar könnte jedoch schon wieder vermehrt Bullen in den Markt holen und für einen Anstieg zunächst an die Maihochs bei rund 3.018 US-Dollar sorgen. Übergeordnete Ziele lassen sich sogar bei 3.195 US-Dollar für den Palladium-Future ableiten. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV2CH2 zum Einsatz kommen. Sollten allerdings per Wochenschlusskurs die Maitiefs bei 2.726 US-Dollar nachhaltig unterschritten werden, müssten fortgesetzte Abgaben in den Bereich der Horizontalunterstützung verlaufend um 2.500 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Dort erhalten Marktteilnehmer die nächste Chance auf eine nachhaltige Trendwende.

Palladium-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:



(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände:

2.856 // 2.901 // 2.946 // 2.984

Unterstützungen:

2.807 // 2.771 // 2.726 // 2.673



Fazit

Gelingt es dem Palladium-Future paar Wochenschlusskurs die Kaufmarke von 2.900 US-Dollar zu überwinden, käme dies einem kurzfristigen Kaufsignal mit Zielen an den aktuellen Jahreshochs um 3.018 US-Dollar gleich. Mittelfristige Ziele lassen sich sogar um 3.195 US-Dollar für das Metall ableiten. Im Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV2CH2 ergeben sich entsprechende Long-Ansätze mit Zielen bei 24,76 und 39,28 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den EMA 50 vorläufig allerdings nicht überschreiten, woraus sich ein Ausstiegskurs in Zertifikat von 4,42 Euro ergibt. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch einige Wochen bis Monate zwingend anpeilen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DV2CH2

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

9,34 – 10,09 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

2.696,84 US-Dollar

Basiswert:

Palladium-Future

KO-Schwelle:

2.696,84 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

2.829,98 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

24,76 Euro

Hebel:

23,0

Kurschance:

+ 145 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.