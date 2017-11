Palladium: Pendelt sich gerade ein

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Der Palladiumpreis bewegte sich in der letzten Woche in einer engen Breite zwischen 974 und 1001 US-Dollar zur Seite. Dabei gelang den nach dem Hoch von 1027 US-Dollar wieder von oben in den langfristigen Aufwärtstrend eingetretenen Notierungen aber nicht, erneut den vierstelligen Bereich für sich zu erobern.

Nach einem Hoch von Anfang November bei 1027 US-Dollar hatte sich beim Palladiumpreis eben nicht jene Dynamik ergeben, die bei einem Ausbruch aus einem Trendkanal nach oben möglich gewesen wäre. So stoppten die Notierungen kurz über den vorherigen markanten Hochs bei 1001 und 1009 US-Dollar und änderten ihre Richtung. Derzeit bewegt sich Palladium unentschlossen an der Oberseite des wieder geltenden Aufwärtstrendkanals, der aktuell zwischen 819 und 1002 US-Dollar beschrieben werden kann, vor sich hin. Nach oben könnte ein Anstieg über 1000 US-Dollar wieder befreiend wirken, um die Notierungen zum zuvor erreichten Hoch zu führen. Nach unten wäre als erste mögliche Unterstützung die Verbindung der vorherigen Tiefs um aktuell 962 US-Dollar zu nennen. Fällt der Palladiumpreis darunter, könnte es ihn bis zur aktuell bei 866 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie und in Richtung der Unterseite des Trendkanals ziehen. Unsere vor einer Woche hierzu vorgestellte Position, mit der WKN VZ53ZR auf einen wieder fallenden Palladiumpreis zu setzen, befindet sich am Einstandsniveau. Wer weiter in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, könnte bereits heute den risikobegrenzenden Stoppkurs nachziehen, um sie bereits näher am Vorstellungskurs abzusichern.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1001,19 / 1001,30 / 1009,09 / 1026,65 Unterstützungen: 973,75 / 951,10 / 914,50 / 814,90

Mit einem Mini Future Short (WKN VZ53ZR) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Palladium ausgehen, mit einem Hebel von 7,5 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 10,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier bewusst eng über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 1015 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein risikobegrenzender Stoppkurs von 9,08 Euro. Nach unten könnte Palladium auf weitere Sicht bis zur unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals um 860 US-Dollar tendieren. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 5,6 zu 1.