Palladium: Nur unter Widerstand

Der Palladiumpreis befindet sich weiterhin in einer kritischen Lage. Nur noch wenige Schritte nach unten und der Aufwärtstrend ist verloren und nach oben hinderte ein Widerstand die Notierungen zuletzt an einer Erholung. Unsere vor einer Woche an dieser Stelle vorgestellte Short-Idee notiert daher leicht im Plus.

Fundamental: Während US-Präsident Donald Trump am Mittwoch mit der Androhung neuer Zölle gegen China die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt hatte, entspannte sich die Lage am Donnerstag, indem auf Berichte verwiesen wurde, wonach beide Seiten am Verhandlungstisch eine Lösung suchen würden. Daneben gab es keine neuen Aussagen zu den Zollproblemen zwischen den USA und der EU, aber die in Aussicht gestellten Zölle auf den EU-Import von Autos und Autoteilen in die USA könnte die Palladium-Nachfrage belasten.

Technisch: Nach dem Zwischenhoch von Anfang Juni bei 1031 US-Dollar kehrte der Palladiumpreis wieder zu seiner übergeordnet bestehenden Richtung zurück und fiel schnell unter die Marke von 960 US-Dollar, die sich in den letzten Wochen als ein Widerstand für die Notierungen nach oben beweisen konnte. Auf der Unterseite hielt sich der Palladiumpreis noch am steigenden Aufwärtstrend fest, doch könnte ein Bruch mit der Trendbewegung weitere Verluste in Richtung 900 US-Dollar und 760 US-Dollar auslösen.

Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN VL7VLQ auf einen fallenden Palladiumpreis zu setzen, befindet sich leicht im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short wird zur Stunde an der Börse Frankfurt zum Geldkurs von 11,47 Euro gehandelt und liegt dabei mit 2,3 Prozent im Plus. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in Erwartung des fallenden Palladiumpreises in der spekulativen Idee investiert bleiben möchte, kann schon heute die spekulative Idee näher am Vorstellungskurs absichern.

Palladium (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 960 // 1031 // 1058 // 1160 Unterstützungen: 935 // 929 // 916 // 887

Mit einem Mini Future Short (WKN VL7VLQ) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Palladiumpreis ausgehen, mit einem Hebel von 7,1 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 11,7 Prozent. Der Einstieg in eine spekulative Position bietet sich unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte im Basiswert bei 965 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich ein Stoppkurs bei 9,42 Euro. Ein Ziel nach unten könnte um 760 US-Dollar bestehen. Für die spekulative Idee beträgt das weitere Chance-Risiko-Verhältnis 7,4 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: VL7VLQ

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 11,45 - 11,51 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1074,53 US-Dollar

Basiswert: Palladium KO-Schwelle: 1054,16 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 940,15 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 27,04 Euro Hebel: 7,1

Kurschance: + 135 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

