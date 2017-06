Palladium: Noch ist es nicht vorbei

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Nachdem Palladium ein Mehrjahreshoch um 916 US-Dollar erreicht hatte, ging es mit den Notierungen des Edelmetalls nach unten. Derzeit halten sie sich um 870 US-Dollar auf, doch könnte sie eine weitere Abwärtsbewegung im aktuellen Aufwärtstrend bis in den Bereich um 800 US-Dollar drücken.

Nach dem Mehrjahreshoch um 916 US-Dollar, mit der Palladiumpreis für nur kurze Zeit den bestehenden Aufwärtstrend nach oben übertrieben hatte und auf dessen Oberseite ausgebrochen war, fielen die Notierungen bis an den Bereich um 850 US-Dollar zurück und pendelten sich zuletzt um 870 US-Dollar ein. Ziel nach unten könnte sich innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends, der aktuell zwischen 732 und 885 US-Dollar genannt werden kann, am oberen Ende der zwischen Ende März und Mitte Mai gesehenen Seitwärtsphase um 800 US-Dollar befinden. Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN SC3SL7 auf einen fallenden Palladiumpreis zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 11,17 Euro und lag seit der ersten Vorstellung mit 15 Prozent im Plus. Wer in Erwartung eines fallenden Palladiumpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch ein Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses diese Position bereits über dem Vorstellungskurs von 9,70 Euro absichern.

Palladium (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN SC3SL7) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Palladiumpreis ausgehen, mit einem Hebel von 7,0 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 8,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 885 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 9,98 Euro. Nach unten könnte sich für einen fallenden Palladiumpreis ein Ziel um 800 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 5 zu 1.