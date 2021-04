Palladium: Nahe Allzeithoch

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

von Manfred Ries

Palladium (XPD/USD): im sauberen Aufwärtstrend – aussichtsreich!

Freitag, 16. April 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt es Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Ich habe für Sie recherchiert – das Wichtigste in Kürze:

● ROHSTOFFE – Die Edelmetalle zogen zum Wochenschluss hin kräftig an. Auf die positive Ausgangslage hatte ich Sie bereits am 9. April an dieser Stelle hingewiesen, sowie immer wieder im Rahmen meines Börenbriefes Optionsscheine Expert Trader. Auch am Freitag steigt GOLD um fast 0,9 Prozent gefolgt von PLATIN (+0,9%) und SILBER (+0,8%). PALLADIUM (Chart oben) notiert am Freitag sogar 1,1% höher. Ausreißer bei den Commodities: ZUCKER (+2,2%). Wetterprobleme in Brasilien bereiten den Zuckerproduzenten Sorgen. Doch die Erholung könnte auch technischer Natur sein, nach den Verlusten seit Ende Februar. KAFFEE zeigt sich sehr schwach (-2,4%). Überproduktionen in Südamerika werden als Grund dafür genannt. Längerfristig betrachtet zeigt sich der KAFFEE-Preis aber trendstark nach oben orientiert. ROHÖL präsentiert sich am letzten Handelstag der Woche kaum verändert.

● EMERGING MARKETS – ASIEN machte im Berichtszeitraum von sich reden – der Autohersteller GEELY legte am Freitag um 7,6% zu. Die ansteigende 200-Tagelinie zieht die Notierungen wieder nach oben. TSINGTAO BREWERY: +4,8%. Auch hier notieren die Kurse wieder oberhalb des MA(200) – ein positives Zeichen! PETROCHINA gewinnt 4,0% und malt ihre Bodenbildung aus. Dabei erweist sich der MA(200) zunehmend als Support – hoch interessant! Die indische WIPRO LTD. (Dienstleistungsunternehmen im IT-Consulting-Bereich) gewann 7,6% an Wert. In Russland konnte der Mobilfunkanbieter VEON (+6,5%) punkten. Auffällig: Die südafrikanische GOLD FIELDS mit +7,1% nach dem wieder gestiegenen Goldpreis. Ein Break out über den MA(200) wäre für die südafrikanische Goldmine sehr positiv.

● DEVISEN – EUR/USD zeigt sich kräftig und steht wieder kurz vor der 1,20er-Marke. Der ansteigende MA(200) hat den EUR-Kurs nach oben gezogen. Das bisherige Jahreshoch: 1,2349 USD. Diese Preismarke scheint erneut machbar. EUR/NZD mit schöner Bodenbiludung um 1,65 NZD – 1,75 NZD erscheinen möglich; Kurs aktuell: 1,677 NZD. Der südafrikanische Rand zeigt sich gegenüber den etablierten Währungen auffällig schwach: ZAR/GBP verliert am Freitag 1,1% an Wert, ebenso ZAR/CHF (-1,1%). ZAR/EUR: -1,0%. Der ZAR zeigte sich zuvor aber auch sehr fest bedingt durch die Hoffnung auf schnelle Corona-Impferfolge. Das war möglicherweise ein wenig zu viel Euphorie.

● KRYPTOS – Krypto-Experten überbieten sich derzeit mit euphorischen Prognosen. So sehen Analysten von Bloomberg, Presseberichten zufolge, den BITCOIN bis auf 400.000 USD ansteigen. Hier spielt auch die Vermutung/Hoffnung eine Rolle, BITCOIN könnte Gold als Reserve-Währung ersetzen. Kritische Stimmen werden in diesen Zeiten der Euphorie gerne überhört. Die Hammermeldung des Freitags: Die Türkei verbietet Zahlungen mit Krypto-Währungen; damit also auch mit BITCOIN! Bleibt zu hoffen, dass diese Entscheidung keine Schule macht. Denn gerade in Ländern mit einer schwachen Währung werden Kryptos immer beliebter. Zur Aktien-Neuemission COINBASE: Der Titel ist seit Mittwoch, 14. April, börsennotiert. Der Ausgabepreis lag bei 250 USD. Bisheriger Höchstkurs: 429,54 USD. Bisheriger Tiefstkurs: 310 USD. Kurs am Freitag: ~336 USD.

Bis zur kommenden Ausgabe – bleiben Sie gesund und munter – und vielseitig Trading-interessiert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

