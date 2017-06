Palladium: Mehrjahreshoch, was nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Nach oben geschossen war der Palladiumpreis in den vergangenen Tagen, nachdem er bereits seit Mitte Mai eine ansteigende Tendenz gezeigt hatte. Dabei erreichten die Notierungen ein Hoch bei 917 US-Dollar, womit sie sogar noch das Hoch von September 2014 bei 908 US-Dollar übertrafen. An diesem Punkt setzten aber Abgaben ein, welche den Palladiumpreis zurück in Richtung des nach oben verlassenen Aufwärtstrends, der aktuell zwischen 730 und 880 US-Dollar beschrieben werden könnte, brachten. Dessen Unterseite könnte derzeit zudem von der bei 740 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie verstärkt werden. Nach dem Ausbruch nach oben orientierten sich die Notierungen in den letzten Tagen wieder nach unten. Dabei könnte der Bereich um 800 US-Dollar als nächstes Ziel gelten, in den der Palladiumpreis nach dem 2014er Hoch zurückkehre und auch zwischen März und Mai schwankte, bevor es nach oben ging.

Palladium (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN SC3SL7) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Palladiumpreis ausgehen, mit einem Hebel von 7,9 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 7,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 905 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 8,15 Euro. Nach unten könnte sich für einen fallenden Palladiumpreis ein Ziel um 800 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 5 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: SC3SL7

Akt. Kurs: 9,60 - 9,70 Euro

Basispreis: 996,37 US-Dollar



KO-Schwelle: 946,60 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Société Générale

Basiswert Palladium

Kursziel: 17,53 Euro

Kurschance: 80 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.