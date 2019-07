Palladium: Kursziel 2.000 USD?

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Anleger und Trader, die in den letzten Monaten auf Palladium gesetzt haben, erleben in diesem Jahr eine massive Achterbahnfahrt und ein Wechselbad der Gefühle. Nach historischen Rekordhochs im März mit Kursen von über 1.600 USD, gab es einen schnellen Abverkauf um über 21 Prozent auf unter 1.300 USD. In der letzten Woche konnte Palladium jedoch wieder mit Kursen über 1.600 USD glänzen. Geht der Kurs jetzt durch die Decke in Richtung 2.000 USD?

