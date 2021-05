Palladium: Konsolidierung auf neuem Allzeithoch

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Terminmarkt: COT-Report vom 14.05.2021

In dieser Handelswoche zeigte sich ein Überangebot – der Preis fiel zum Stichtag des 11. Mai um 42,5 US-Dollar, während die Spekulanten netto mit 206 Kontrakten long gingen. Dies überrascht etwas, da der Goldpreis im gleichen Zeitraum um 60 US-Dollar und der Silberpreis um 1,15 US-Dollar zulegen konnten. Dies deutet auf ein kurzzeitiges Überangebot am physischen Markt hin.

In den drei Handelswochen davor zeigte sich hingegen extreme relative Stärke mit einem Preisanstieg um 288 US-Dollar, während die Positionierung der Spekulanten unverändert blieb. Auf Monatssicht gab es also ein physisches Defizit am Markt.

Eine Schwalbe macht jedoch noch keinen Sommer und die Gesamtbetrachtung des letzten Monats ist bullisch. Insgesamt sind die Daten mit einem COT-Index von 77 Punkten immer noch gut und lassen Luft nach oben für die Spekulanten. Hält das Defizit des letzten Monats an, so spricht nichts dagegen, dass der Palladiumpreis neue Allzeithochs erreicht.

Der Terminmarkt befindet sich weiterhin im Kaufbereich und zeigt relative Stärke

Nachdem der Palladiumpreis über neun Monate hinweg trendlos seitwärts in einer engen Preisspanne gehandelt wurde und in dieser Zeit bereits relative Stärke zeigte, kam es Mitte März, nachdem der Goldpreis sein Tief fand, zum Ausbruch aus dieser. Schnell stieg der Palladiumpreis binnen einem Monat um 500 US-Dollar (+20%) auf ein neues Allzeithoch, was wir angekündigt hatten.

Womöglich kam es auf dem neuen Allzeithoch erst einmal zu Gewinnmitnahmen. Auch die Äußerungen seitens des US-Finanzministeriums und der US-Notenbank zu steigenden Zinsen dürften den Preis in diesem Zeitraum belastet haben. Auch der Kupferpreis kam im gleichen Zeitraum unter Druck aufgrund der Verschlechterung der konjunkturellen Perspektive.

Im Chart ist zu sehen, wie der Palladiumpreis schnell das Allzeithoch bei 2.880 US-Dollar überschritten hatte. 120 US-Dollar darüber ging den Bullen die Luft aus und der Preis korrigierte. Aktuell handelt es sich um einen mustergültigen Pull Back an den vorherigen Widerstand des Allzeithochs, der nun als Unterstützung fungiert. Mit dem Sprung aus der Handelsspanne bei 2.500 US-Dollar gab es ein Kaufsignal, das für mittelfristige Investoren immer noch intakt ist, solange der Preis nicht zurück unter dieses Niveau fällt. Kurzfristige Trader orientieren sich an dem alten Allzeithoch bei 2.880 US-Dollar. Kann von hier der Preis wieder ansteigen, so wäre der Pull Back charttechnisch bestätigt und der Preisanstieg wird sich fortsetzen. Fällt der Preis jedoch darunter, so würden kurzfristig agierende Spekulanten ihre Position reduzieren oder gänzlich schließen. Der Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends hat den Spekulanten bereits ein Warnsignal geliefert, sodass jetzt alles von der technischen Unterstützung bei 2.880 US-Dollar abhängt.

Der Palladiumpreis stieg in den letzten beiden Monaten um über 20% an View enclosure: bigstock-Rows-Of-Gold-And-Silver-Bars-S-382562510.jpg [image/jpeg]

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.