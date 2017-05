Palladium: Ist da der Deckel drauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Palladium, das stand mal hoch. Im September 2014 erreichte der Palladiumpreis ein Hoch bei 912 US-Dollar. Danach ging es für die Notierungen allerdings tief nach unten. Bis Januar 2016 hatten sich der Wert mehr als halbiert. Da stand Palladium nur noch um 450 US-Dollar. Seitdem ist wieder einiges passiert bei den Notierungen des Edelmetalls. Bis 832 US-Dollar stieg der Preis in einer seit Anfang vergangenen Jahres bestehenden Trendbewegung wieder an. Dort können die Notierungen nun auf eine Hürde stoßen. Bereits im März 2015 war auf diesem Niveau der Deckel drauf. Seit Anfang Mai zeigt sich entsprechend eine nachlassende Tendenz und brachte den Palladiumpreis zurück in den Bereich um 800 US-Dollar. Sollten die Notierungen unter 790 US-Dollar fallen, könnte sich eine folgende Bewegung bis zur Unterseite der übergeordnet noch bestehenden Trendbewegung um 720/40 US-Dollar anschließen, wobei bei einem Unterschreiten auch das Tief von Dezember um 650 US-Dollar eine Marke für einen auch aus saisonaler Sicht womöglich schwächeren Palladiumpreis darstellen könnte.

Palladium (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DGR171) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Palladiumpreis ausgehen, mit einem Hebel von 5,1 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 20,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 835 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 11,67 Euro. Nach unten könnte sich ein Ziel um 650 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Strategie beträgt dann 4,9 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: DGR171

Akt. Kurs: 14,47 - 14,57 Euro

Basispreis: 964,279 US-Dollar



KO-Schwelle: 964,279 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Open End Turbo Short



Emittent: DZ Bank

Basiswert Palladium

Kursziel: 28,65 Euro

Kurschance: 97 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Open End Turbo Long oder Short findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ggf. tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Weitere Informationen hierzu befinden sich auf der Produktseite des Emittenten.