Palladium Future mit Trendbruch!

Das für die Industrie unerlässliche Metall Palladium ist von seinen Rekordständen aus Ende Februar sichtlich zurückgefallen und tendiert nun auf dem Support von 2.500 USD. Um einen Trendbruch ist der Rohstoff aber nicht herumgekommen, was sich noch negativ auf den Preis niederschlagen könnte.

Insgesamt beherrschen mehrere Aufwärtstrendverläufe das Kursgeschehen bei Palladium, der in dieser Woche gebrochene reiht sich dabei an dritter Stelle ein und bestand erst seit Ende Dezember. Trotzdem täuscht die aktuelle Schiebephase direkt auf die Unterstützung von 2.500 US-Dollar nicht über einen gewissen Abwärtsdruck hinweg, der sich bei fortgesetzter Abgabebereitschaft an den Finanzmärkten weiter verstärken könnte. Insgesamt würde ein solches Szenario die Chance auf eine gesunde Konsolidierung nach den massiven Kursgewinnen aus 2019/2020 verleihen. Sobald aber die Folgen des Corona-Virus weitestgehend beseitigt worden sind, dürfte das Metall wieder merklich anspringen und größere Sprünge auf der Oberseite bereithalten.

EMA 50 beobachten

Sollte Palladium das Unterstützungsniveau von rund 2.500 US-Dollar nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs verlassen, sind Rücksetzer zunächst an den 50-Tage-Durchschnitt bei 2.385 US-Dollar anzunehmen, darunter bis an die Januartiefs von 2.252 US-Dollar. Spätestens an dem zweitrangigen Aufwärtstrend um 2.200 US-Dollar dürfte es wieder zu einer nachhaltigen Stabilisierung und Abkehr zur Oberseite kommen. Wer möchte, kann beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE7YZ7 an dem potenziellen Rückgang des Palladiumpreises partizipieren, muss sich aber mit höheren Risiken aufgrund der intakten Aufwärtsbewegung abfinden. Ein Kursanstieg über mindestens 2.620 US-Dollar dürfte hingegen direktes Aufwärtspotenzial zurück zu den Rekordständen aus Ende Februar 2.880 US-Dollar freisetzen.

Palladium (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.565 // 2.620 // 2.643 // 2.777 Unterstützungen: 2.459 // 2.385 // 2.300 // 2.252

Fazit

Die Schwankungsbreite an den Märkten dürfte noch eine Weile lang anhalten, ein Investment sollte daher nur sehr kurzfristiger Natur sein. Bei Palladium ergibt sich ein kurzfristiges Short-Signal erst unterhalb der Kursmarke von 2.500 US-Dollar, Ziele würden dann bei 2.252 US-Dollar ableitbar werden. Hierzu kann beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE7YZ7 zurückgegriffen wird. Die potenzielle Rendite-Chance beliefe sich dann auf glatte 70 Prozent, orientierungshalber dürfte das Zertifikat dann imBereich von 5,01 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 2.650 US.Dollar zunächst nicht übersteigen, Äquivalent dazu ergibt sich ein Ausstiegskurs im Schein von 1,46 Euro.

Strategie für fallende Kurse WKN: VE7YZ7

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,80 - 2,94 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 2.861,33 US-Dollar

Basiswert: Palladium (Troy Ounce) KO-Schwelle: 2.861,33 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 2.496,31 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,01 Euro Hebel: 7,6

Kurschance: + 70 Prozent Quelle: Vontobel

