Palladium-Future: Perfekt gedreht

Seit Anfang des zweiten Quartals dauert beim Industriemetall Palladium nach einer vorausgegangenen und äußerst steilen Rallye eine Konsolidierung an, diese endete just an der zuletzt favorisierten Trendwendestelle. In dieser Woche konnte sogar der EMA 200 zurückerobert werden.

In der letzten charttechnischen Besprechung zum Palladium-Future vom 15. Dezember 2021: "Palladium-Future: Jetzt oder gar nicht!" wurde im Bereich der Horizontalunterstützung von 1.614 US-Dollar aus 2019/2020 auf eine potenzielle Trendwendestelle hingewiesen, diese Chance blieb nicht ungenutzt, Bullen trieben das Metall zuletzt wieder an die Kursmarke von rund 2.000 US-Dollar voran. Dabei konnte auch der EMA 200 zurückerobert werden, ein aussagekräftiger Wochenschlusskurs naht und könnte sogar gewisse Signalwirkung für das nächste Jahr entfalten.

Kaufträger aktiviert

Oberhalb des EMA 200 bei aktuell 1.897 US-Dollar ist ein Anstieg an 2.100 und darüber an den Widerstandsbereich zwischen 2.178 und rund 2.250 US-Dollar denkbar. Hierbei kann weiterhin auf den bekannten Call-Optionsschein WKN VX33SC zurückgegriffen werden. Ein Kursrutsch unter 1.810 US-Dollar würde allerdings den bullischen Vorstoß in Zweifel ziehen, Abschläge auf 1.614 und darunter sogar rund 1.550 US-Dollar könnten auf Anleger zukommen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.200 // 2.228 // 2.250 // 2.293 US-Dollar Unterstützungen: 1.943 // 1.897 // 1.832 // 1.737 US-Dollar

Fazit

Solange der EMA 200 nicht bärisch gekreuzt wird, sind weitere Anstiegschancen auf 2.178 und darüber sogar 2.250 US-Dollar durchaus gegeben. Hierzu kann weiterhin auf den bekannten Call-Optionsschein WKN VX33SC gesetzt werden, wodurch dem Anleger bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 55 Prozent winkt. Entsprechend dürfte sich der Schein auf ein Niveau von maximal 5,88 Euro steigern, eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb von 1.875 US-Dollar erfordert dagegen einen Stopp-Kurs im Schein von 2,57 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VX33SC

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 3,50 - 3,77 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1.800,00 US-Dollar

Basiswert: Palladium-Future



akt. Kurs Basiswert: 1980,10 US-Dollar Laufzeit: 16.09.2022

Kursziel: 5,88 Euro Omega: 4,6

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Vontobel

