Palladium: Da führt kein Weg vorbei

Der seit Anfang 2016 bestehende Aufwärtstrend bei Palladium lässt sich derzeit zwischen 762 und 915 US-Dollar beschreiben. Innerhalb der ansteigenden Tendenz erreichten die Notierungen Anfang Juni erstmals ein Hoch bei 916 US-Dollar. Dabei schossen sie über die Oberseite des Trendkanals hinaus, was dann eine entsprechende Gegenreaktion hervorrief. Im Bereich um 840 US-Dollar sammelte der Palladiumpreis Kraft, um noch einmal zeitweise über 900 US-Dollar anzusteigen. In den letzten Tagen markierte das Edelmetall zwei Hochs um 905 US-Dollar, die aber ebenso wie das Anfang Juni erreichte Hoch nur von kurzer Dauer waren. Dass der Palladiumpreis derzeit unterhalb von 900 US-Dollar zur Seite schwankt, könnte eine Topbildung andeuten. Diese könnte mit Kursen unter 880 US-Dollar in eine Abwärtstendenz übergehen und ein Ziel an der Unterseite des eingangs beschrieben Aufwärtstrends um 800 US-Dollar eröffnen.

Palladium (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN SC2CG8) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Palladiumpreis ausgehen, mit einem Hebel von 11,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 3,3 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 910 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 4,89 Euro. Für einen fallenden Palladiumpreis könnte ein Ziel um 800 US-Dollar bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 5,2 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: SC2CG8

Akt. Kurs: 6,30 - 6,40 Euro

Basispreis: 967,40 US-Dollar



KO-Schwelle: 920,31 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Société Générale

Basiswert Palladium

Kursziel: 14,25 Euro

Kurschance: 123 Prozent

Order über Börse Stuttgart





