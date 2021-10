Palladium: Brachialer Trendwechsel

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Die letzten zwei Handelstage über sind sehr dynamische Kurszuwächse beim Industriemetall Palladium zu verzeichnen gewesen, allein am Freitag schoss der Rohstoff um 6,35 Prozent in die Höhe. Dabei konnte auch die Kursmarke von 2.000 US-Dollar zurückerobert werden.

Damit zeichnet sich nach dem markanten Kursverfall andauernd seit Anfang Mai dieses Jahres auf ein Niveau von 1850,00 US-Dollar eine scharfe Trendwende ab, die durch einen Dreifachboden in diesem Bereich gestützt wird. Der erste Impuls wurde jetzt klar gesetzt, weitere Gewinne könnten nun folgen und den Palladium-Future weitere Kapitalzuflüsse bescheren. Bis zu den größeren Hürden ist nämlich noch reichlich Platz auf der Oberseite vorhanden.

Long-Chance

Sollte sich die Gewinne seit Donnerstag letzter Woche in der gleichen Form weiter durchsetzen, könnte ein Anstieg zurück an die mittelfristige Hürde gelegen um 2.200 US-Dollar und den dort verlaufenden EMA 50 gelingen. Dort müsste die Sachlage dann erneut ausgewertet werden. Rücksetzer unter 1.900 US-Dollar würden allerdings Zweifel an der Tragfähigkeit des Dreifachbodens um 1.850 US-Dollar wecken, darunter müsste klar mit einem Rückgang auf 1.736 US-Dollar zwingend gerechnet werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.066 // 2.128 // 2.200 // 2.346 US-Dollar Unterstützungen: 2.000 // 1.917 // 1.848 // 1.763 US-Dollar

Fazit

Bei einer Fortsetzung der Gewinne beim Palladium-Future wären demnächst weitere Kurssteigerungen in den Bereich von 2.200 US-Dollar möglich. Um hiervon möglichst gewinnbringend zu profitieren, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV6JMH zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von bis zu 50 Prozent. Ziel des Scheins läge dann bei 33,07 Euro, eine Verlustbegrenzung angesetzt um 1.920 US-Dollar erfordert dagegen einen Stopp im Zertifikat von 8,94 Euro. Also Anlagehorizont werden nur wenige Tage eingeplant, entsprechend engmaschig sollte der Basiswert beobachtet werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: DV6JMH

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 21,35 - 22,38 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.821,05 US-Dollar

Basiswert: Palladium-Future KO-Schwelle: 1.821,05 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 2.064,91 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 33,07 Euro Hebel: 8,0

Kurschance: + 50 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.