Palantir zeigt eindrucksvolle Comeback-Qualitäten

Die Musik spielt in den USA. Zumindest für die Börsen gilt das schon sehr lange. Aktuell spiegelt sich die Vorherrschaft der amerikanischen Märkte auch sehr deutlich bei den Transaktionen der wikifolio-Trader wider. Von den zehn in den vergangenen sieben Tagen am häufigsten gehandelten Aktien haben fast alle ihre Stammnotierung in Übersee.

Ganz oben auf der Liste steht momentan mal wieder die Aktie von Palantir. Der Software-Anbieter war Ende September zu einem Preis von 7,25 US-Dollar an die Börse gegangen. In der Spitze hat sich der Kurs danach mehr als vervierfacht. Nach einem kurzen, mit 36 Prozent aber durchaus heftigen Rücksetzer geht es seit einer Woche wieder bergauf. Gestern konnten sich die Aktionäre über einen Kurssprung von 21 Prozent freuen.

Auslöser der Rallye war wahrscheinlich die Meldung, dass Palantir mit der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) einen Dreijahresvertrag im Wert von 44,4 Mio. Dollar abgeschlossen hat. Die FDA wird die Palantir-Software zur Integration und Analyse von Daten und dabei auch bei der Zulassung von Medikamenten zu Covid-19-Behandlungen verwenden. Die „Corona-Fantasie“ wird zudem dadurch angeheizt, dass Palantir seine Zusammenarbeit mit der griechischen Regierung im Kampf gegen das Virus ausgeweitet hat und nach eigenen Angaben an der Verteilung von Covid-19-Impfdosen an 300 Millionen Amerikaner mitwirken wird.

Perfektes Timing und hoffnungsvolle Analysen

wikifolio-Trader Maximilian Rahn ( AktienMax ) dürfte sich beim Blick auf die Kursentwicklung der Aktie gestern die Hände gerieben haben. In seinem wikifolio Bambus Ultra ist Palantir mit einem Depotanteil von gut elf Prozent schließlich der zweitgrößte Wert hinter Tesla (45 Prozent). Bei seinen Zukäufen hatte er zuletzt mehrfach ein gutes Händchen. Die jüngste Aufstockung erfolgte am vergangenen Mittwoch zu einem Kurs von 20,60 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei 24,60 Euro. Insgesamt liegt der Trader bei der Aktie nun mit 143 Prozent vorne. Das Ende der Fahnenstange ist seiner Meinung nach aber noch lange nicht erreicht. Den erneuten Zukauf begründete er jedenfalls damit, dass seine Analyse weiterhin „ein sehr attraktives Verhältnis zwischen Preis und meinem berechneten fairen Wert“ zeige. Das Ende 2018 aufgelegte wikifolio springt derweil auf ein neues Allzeithoch und baut die Performance auf 245 Prozent oder 84 Prozent p.a. aus. Eine bislang wirklich beachtliche Leistung.

+238,8 % seit 31.12.2018

+165,8 % 1 Jahr

4,71× Risiko-Faktor

EUR 99.280,18 investiertes Kapital

AktienMax DE000LS9NWK1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jul 19Jan 20Jul 200100200300-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 83,3 Prozent Renditestarke Mischung

Nicht minder interessant ist die bisherige Bilanz des wikifolios TSI Strategie Nasdaq-Werte. Trader Florian Riediger ( FLRDGR ) konnte seit Anfang 2017 bei einem Maximum Drawdown von 45 Prozent ein Plus von 164 Prozent generieren. Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresperformance von 28 Prozent. Hier wurde Anfang Dezember ein neuer Rekordwert markiert. In dem etwas stärker diversifizierten Portfolio kommt Palantir auf einen Anteil von sieben Prozent. Der Trader liegt bei der Position aktuell mit 57 Prozent vorne. Und das, obwohl die Aktie erst seit gut drei Wochen in dem Portfolio vertreten ist. Die Meldung zum Wochenstart kommentierte Riediger mit einem „Palantir nach überstandener Korrektur mit Top Newsflow“. In dem Depot setzt der Trader bevorzugt auf Titel, „von denen wir fundamental 100%ig überzeugt sind“. Vor allem müssen sich die Aktien bei ausgewählten Kennzahlen des Traders durch gute Werte auszeichnen. Ergänzt wird das Portfolio durch Aktien, „die ein starkes technisches Momentum aufweisen“. Eine Mischung, die sich bislang ausgezahlt hat.

+163,6 % seit 13.01.2017

+64,1 % 1 Jahr

1,36× Risiko-Faktor

EUR 27.461,80 investiertes Kapital

FLRDGR DE000LS9LHG4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2018201920200100200-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 28,1 Prozent Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

Alle wikifolios mit Palantir im Depot!

Welche Trader setzen auf das Unternehmen? Wie wird die Aktie gehandelt?

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.