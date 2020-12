Palantir Aktie – Hier knallt es!!

Daten sind das neue Öl! Diese Ansicht vertreten doch einige Marktexperten! Ob Facebook, Google oder nun auch Palantir! Daten sind wertvoll und wecken die Phantasie der Börsianer! Damit ist auch der Run auf die Titel von Palantir in den letzten Wochen zu erklären. Nach einer deutlich überkauften Chartsituation ging es dann jedoch erst einmal wieder abwärts. Noch Ende November konnten die Titel von Palantir ein Hoch bei 33,50 US-Dollar erreichen! Gewinnmitnahmen drückten sodann die Aktie bis auf knapp 20 US-Dollar. Der Daten- und Softwarekonzern aus den USA hat jedoch selbst mit einem Kursstand von 20 US-Dollar schon eine beachtliche, wenn auch kurze Börsenhistorie hinter sich. Denn der Wert ging erst Ende September an die Börse. Die Erstnotiz am 30. September notierte bei 10 US-Dollar!

Zum Wochenauftakt scheint der starke Aufwärtstrend wieder neu aufzuflammen. Mit einem Tagesgewinn von 21,34 Prozent reagierte der Kurs auf eine Meldung. Die FDA (Food and Drug Administration) gab eine dreijährige Vertragsverlängerung in Höhe von 44,4 Millionen US-Dollar mit Palantir bekannt. Der Vertrag besteht schon seit rund 10 Jahren. Er umfasst das Management von Unternehmensdaten sowie Analysesystemen für zwei Teilbereiche der FDA (Zentrum für Arzneimittelbewertung und -forschung und Onkologie-Kompetenzzentrum). Für Palantir ist der Vertrag sicherlich positiv und verspricht auch wiederum Folgeaufträge. Bei einem für 2020 geschätzten Gesamtumsatz von knapp über 1 Milliarde US-Dollar ist allerdings nicht unbedingt ersichtlich, weshalb die Palantir-Aktie gleich um rund ein Fünftel zulegen kann. Auch in dieser Aktie ist ein gewisser “Hype” nicht zu leugnen. Zudem wird der Wert wiederum in US-Internetforen besprochen und gepusht! Etwas Vorsicht ist damit sicherlich nicht verkehrt. Genauso schnell, wie ein Hype entsteht kann dieser auch wieder in sich zusammen fallen! Mehrheitlich wird die Palantir-Aktie von den Analysten als Halteempfehlung eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel wird im Bereich 14 bis 15 US-Dollar angeben!

