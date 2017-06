Paion: Unser Treffer entwickelt sich! Schon wieder ein Kurssprung!

Am 18. Mai hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen Einstiegskurs für Paion genannt. Dieser Kurs wurde am 23. Mai geschafft und am 08. Juni kam der erste Ausbruch. Am 11. Juni hatten wir zuletzt über Paion geschrieben und darauf hingewiesen, dass es für den Anstieg keine erkennbare Begründung gab. Der nächste stärkere Kursgewinn folgte am 15. Juni und wieder müssen wir feststellen, dass es keine Meldung gibt, die diesen Kursgewinn in einem sonst schwachen Handel begründen konnte. Vorstellbar ist aus unserer Sicht nur, dass die Fantasie der Anleger im Hinblick auf die Aktivitäten zur Zulassung von Remimazolam für Koloskopie- und Bronchoskopiepatienten in den USA den Kurs beflügelt oder es Fortschritte gibt, die man in den Meldungen nicht finden kann.



Wir hatten darüber berichtet, dass sich beide Studien sich in einer aussichtsreichen Position in der Phase-III befinden. Wenn es in Richtung Zulassung geht, könnte Paion ein Übernahmekandidat werden, denn die Aussichten für den Wirkstoff scheinen sehr positiv zu sein. Der charttechnische Widerstand bei 2,78 Euro wurde übersrungen und vielleicht wird bald eine Meldung nachgereicht, die den Kurssprung begründen kann. Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.