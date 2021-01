Paion: Die Gefahr ist noch nicht gebannt

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Die Paion-Aktie bildete am 27. November bei 2,87 Euro ein Hoch aus und ging anschließend in eine Abwärtsbewegung über. Sie war immer wieder von den Versuchen der Bullen geprägt, den Abwärtstrend zu durchbrechen und erneut die Führung zu übernehmen. Die Ausbruchsversuche endeten aber alle sehr schnell.

Auch dem in der vergangenen Woche vorgetragenen Anstiegsversuch blieb dieses Schicksal nicht erspart. Der Kurs konnte zwar den 50-Tagedurchnitt überwinden und in der Spitze bis auf 2,64 Euro vordringen, doch dieses Hoch wurde am 7. Januar sogleich wieder abverkauft, sodass die Aktie am Freitag mit einem Schlusskurs aus dem Handel ging, der erneut nur knapp oberhalb des 50-Tagedurchnitts liegt.

Den aktuell bei 2,45 Euro verlaufenden gleitenden Durchschnitt müssen die Bullen in dieser Woche deshalb zunächst wieder verteidigen. Gelingt das, ist ein Schlusskurs oberhalb des Hochs vom 22. Dezember bei 2,55 Euro das nächste Ziel. Danach sollte versucht werden, auch das Hoch vom 7. Januar bei 2,64 Euro nachhaltig zu überwinden.

Eine deutliche Verschlechterung erfährt das Chartbild, sollte es den Bären gelingen, den Kurs dauerhaft unter den 50-Tagedurchnitt bei 2,45 Euro absinken zu lassen. In diesem Fall sind weitere Abgaben bis auf das Tief vom 30. Dezember bei 2,37 Euro zu erwarten. Wird diese Unterstützung aufgegeben, sind weitere Abgaben bis in den Bereich von 2,31 Euro möglich.





