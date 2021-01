Paion: Eine Panne mit Folgen?

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Bullen und Bären kämpfen bei der Paion-Aktie seit Mitte Dezember um die Vorherrschaft am 50-Tagedurchnitt. Dieser verläuft unter geringen Schwankungen nahezu horizontal bei 2,46 Euro. An den meisten Tagen gelang es den Käufern zwar, den Kurs oberhalb des gleitenden Durchschnitts zu halten, doch gefährlich sind die Attacken der Bären.

Ihnen gelingt es immer wieder, den Kurs kurzzeitig unter den 50-Tagedurchnitt zu drücken. So auch am Freitag, als die wichtige Unterstützung erneut unterschritten wurde und es anders als noch am Donnerstag den Bullen nicht mehr gelang, einen Tagesschlusskurs oberhalb des gleitenden Durchschnitts auszubilden.

Setzt sich diese Schwäche in dieser Woche fort, sind Abgaben bis auf die Unterstützung bei 2,37 Euro zu erwarten. Findet der Paion-Kurs auch hier keinen dauerhaften Halt, dürfte das Tief vom 2. Oktober bei 2,23 Euro ebenfalls angesteuert werden. Danach ist das Tief vom 28. Oktober bei 2,03 Euro das nächste größere Ziel der Bären.

Gelingt heute jedoch ein direkter Wiederanstieg über den 50-Tagedurchnitt, sollte anschließend versucht werden, den Widerstand bei 2,56 Euro anzulaufen und ihn nachhaltig zu überwinden. Von hier aus könnte der Anstieg über die Marke von 2,60 Euro bis an den Widerstand bei 2,69 Euro und auf das Hoch vom 27. November bei 2,87 Euro fortgesetzt werden.





