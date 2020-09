Paion Aktie: Höchste Alarmstufe auf der Bullenkoppel!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Die Paion-Aktie konnte von Mitte März bis Anfang Juli einen Anstieg vollziehen. Er gipfelte am 3. Juli bei 3,41 Euro auf einem neuen Jahreshoch. In dieser Zeit hatten die Bären nicht viel zu melden. Seitdem hat sich die Lage allerdings deutlich gewandelt. In der Konsolidierung nach dem Jahreshoch konnte die Aktie bereits einmal unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurückgeworfen werden.

Anfang August antworteten die Bullen noch mit einem neuen Anstieg, der am 11. August auf einem Hoch bei 3,08 Euro endete. Zum Ende des Monats war der EMA50 bei 2,59 Euro jedoch wieder erreicht. Das tagelange Ringen um den gleitenden Durchschnitt haben die Verkäufer in der vergangenen Woche für sich entschieden, denn bis zum Handelsschluss am Freitag gab die Paion-Aktie bis auf 2,41 Euro nach.

Damit laufen die Bullen Gefahr, einen weiteren Teil ihres Erfolgs aus dem Frühjahr in einer neuen Abwärtsbewegung zu verspielen. Das nächste Ziel der Bären ist nun das Tief vom 30. Juli bei 2,31 Euro. Findet der Kurs hier keinen Halt, könnte auch der Kursbereich von 2,25 Euro in den nächsten Wochen erreicht werden.

Bannen können die Käufer diese Gefahr, wenn es ihnen gelingt, die Paion-Aktie sehr schnell wieder über ihren 50-Tagedurchschnitt bei 2,59 Euro ansteigen zu lassen. Danach sollte versucht werden, den Widerstandsbereich zwischen 2,77 und 2,83 Euro zu erreichen. Wird er überwunden, könnte der Anstieg bis auf das Hoch vom 11. August bei 3,08 Euro fortgesetzt werden.

