Packaging Corp. of America – Die Nachfrage nach Verpackungen treibt die Aktie weiter nach oben!

Symbol: PKG ISIN: US6951561090



Rückblick: Die Packaging Corp. of America bietet Lösungen zum Verpacken diverser Produkte an. Das Unternehmen stellt neben Verpackungen auch Papier her. Die Aktie zeigte gerade einen Pullback in den Bereich der 50-Tagelinie in Form einer bullischen Flagge.

Meinung: Die Nachfrage nach Verpackungen ist weiter hoch. Die Menschen lassen sich immer mehr Produkte und Lebensmittel nach Hause liefern. Wenn die Aktie weitere Stärke zeigt, konnte man eine Long-Position eröffnen.

Chart vom 17.05.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 158.86 USD



Setup: Für die Eröffnung eines Long-Trades sollte ein Breakout über 160 USD abgewartet werden. Die Absicherung ließe sich nach dem Entry unter dem EMA-50 vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in PKG



