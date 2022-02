Packaging Corp. of America – Die Nachfrage nach Verpackungen sorgt für einen Freudensprung!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: PKG ISIN: US6951561090



Rückblick: Die Packaging Corp. of America stellt Verpackungen und Papiere her. Das Unternehmen bietet dabei Lösungen zum Verpacken von Autoteilen über Wassermelonen bis hin zu Küchenspülen. Die Aktie machte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen Freudensprung. In Folge sehen wir gerade die Konsolidierung nach dieser starken Bewegung.

Meinung: Die Packaging Corp. konnte einen Großteil des Umsatz- und Gewinnwachstums durch höhere Preise erzielen, welche die steigenden Rohstoffkosten ausglichen. Die Marktnachfrage nach Produktverpackungen ist weiter hoch. Die Kunden greifen online zu und lassen sich auch das Essen immer noch gerne direkt nach Hause liefern. Davon profitiert der Spezialist für Verpackungslösungen. Die Aktie könnte in Kürze die nächste dynamische Bewegung nach oben starten.

Chart vom 22.02.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 149.57 USD



Setup: Für die Eröffnung eines Long-Trades sollte ein Breakout über 150 USD abgewartet werden. Die Absicherung ließe sich nach dem Entry unter unter dem letzten Pivot-Tief, unter dem EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zur Packaging Corp. ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in PKG



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von