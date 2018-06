Pacific Rim macht sich im größten Kobaltmarkt weltweit, China, bekannt

Wir sagen es schon lange: Pacific Rim Cobalt (CSE: BOLT / FRA NXFE) scheint zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein! Das Unternehmen verfügt mit dem TNM-Projekt in Indonesien über eine potenzielle Kobaltquelle direkt im „Hinterhof“ der asiatischen Batterie- und Automobilhersteller. Nach einer offenbar sehr positiv verlaufenen Geschäftsreise im größten Kobaltmarkt der Welt, China, hat Pacific Rim sich nun entschlossen, dort – in Shanghai – ein Büro für Geschäftsentwicklung zu eröffnen.

Wie Pacific Rim gestern mitteilte, traf man sich auf einer kürzlich vorgenommenen Reise mit einer Reihe von Branchenmitglieder aus dem Batterie- und Rohstoffsektor Chinas. Und konnte dabei „außergewöhnliche, strategische“ Informationen sammeln, die zu der Entscheidung führten. Nun wird Herr James Foster das Unternehmen als Berater in dem neuen Büro in Shanghai vertreten.

China führt zurzeit mit Abstand die Bestrebungen zum Ausbau der Elektromobilität an – auch, um dem Smog in vielen chinesischen Städten entgegenzuwirken – und arbeitet nachdrücklich daran, eine robuste Lieferkette der benötigten Rohstoffe zu errichten, um seine gewaltigen Investitionen im Sektor der Elektromobilität abzusichern. Die Volksrepublik stützt sich, was Kobalt betrifft, in dieser Hinsicht stark auf Afrika und dort insbesondere die Demokratische Respublik Kongo.

Doch es mehren sich mittlerweile die Stimmen, die sagen, dass diese Abhängigkeit von Afrika zu groß ist, wie Pacific Rims neuer Berater Herr Foster erklärte. Und da China auch schon lange im indonesischen Rohstoffmarkt involviert ist, stehen unserer Ansicht nach die Chancen nicht schlecht, dass Pacific Rim in absehbarer Zeit und bei einer positiven Entwicklung des TNM-Projekts sein von CEO Ranjeet Sundher das Ziel erreicht, einen chinesischen (Abnahme-) Partner zu gewinnen.

Zumal, so Herr Foster weiter, China kurz davorsteht, im Jahr 2019 das neue New Electric Vehicle (NEV) Mandat in Kraft zu setzen, das sehr dem kalifornischen Zero Emission Vehicle (ZEV) Mandat ähnelt und die Nachfrage nach Elektromobilen deutlich erhöhen könnte. Wie Herr Foster weiter ausführte, sei die chinesische Industrie bei der Suche nach Kobaltangebot sehr aktiv und habe zuletzt eine ganze Reihe von Abnahmevereinbarungen für Projekte getroffen, die noch nicht in Produktion sind.

Und die Nachfrage von Seiten der Anleger und Investoren ist ebenfalls gewaltig! Das zeigte sich erst vor Kurzem, als der größte Lithium-Batteriehersteller des Landes Contemporary Amperex Technology Ltd. mit seinem IPO rund 850 Mio. USD einnahm und die Aktie an diesem Tag um 44% nach oben schoss. Wie Herr Foster anmerkte, hätten Privatanleger für 3.201 mal die Aktien gezeichnet, die ihnen Angeboten wurden und auch Fondsmanager hätten 537 mal die verfügbaren Aktien zeichnen wollen!

Wie gesagt: Pacific Rim Cobalt ist wohl zur rechten Zeit am rechten Ort und hat unserer Ansicht nach gute Aussichten, einen Abnahmepartner aus dem asiatischen Raum – speziell China – an Land zu ziehen. Umso wichtiger ist es nun, dass das Unternehmen die Erkundung und Entwicklung des TNM-Projekts so schnell wie möglich erfolgreich vorantreibt. Wir halten unsere Leser auf dem Laufenden!



