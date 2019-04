Pacific Rim liefert erneut hervorragende Nickel- und Kobaltgehalte ab!

Es geht weiter: Der kanadische Nickel- und Kobaltexplorer Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL / CSE BOLT) legt nach und präsentiert abermals sehr gute Bohrergebnisse von seinem Cyclops-Projekt in Indonesien. Erneut bestätigen Bohrungen Vererzung mit erhöhten Kobaltgehalten von bis zu 0,25% und Nickelgehalte von bis zu 1,91% - und zwar schon knapp unter der Oberfläche!

Wie Pacific Rim heute brandaktuell mitteilt – noch bevor die Börsen in Kanada öffnen – stießen auch die jüngsten Bohrungen durchwegs auf erhöhte Nickel- und Kobaltgehalte, wobei das Unternehmen nur in eine Tiefe von maximal 12 Meter unter der Oberfläche vorstoßen musste.

Nickel und Kobalt sind wichtige Bestandteile von Batterien wie sie in Elektromobilen zum Einsatz kommen und die Nachfrage nach beiden Metallen ist nach wie vor hoch, da der Trend zur Elektrifizierung des Verkehrs keine Abschwächung zeigt.

Insbesondere das Wachstum des chinesischen Marktes für Elektromobile – und Pacific Rim ist mit seinem Projekt quasi im „Hinterhof“ des chinesischen / asiatischen Marktes positioniert – zeigt keine Anzeichen nachzulassen, im Gegenteil. Laut Experten war zwar Januar ein saisonal bedingt langsamerer Monat, dennoch erreichte die im Bereich Passagierelektromobile verbaute Batteriekapazität 3,27 GWh. Das ist ein Anstieg von 439% im Vergleich zum Niveau von 2018! Hinzu kam, dass das durchschnittliche, im Januar 2019 in China registrierte Elektromobil fast die doppelte Masse an Batteriemetallen / Materialien enthielt als im Vorjahr.

Der Bedarf an Nickel und Kobalt ist also weiterhin hoch und die guten Neuigkeiten von Pacific Rims Cyclops-Projekt dürften nicht unbemerkt bleiben. Zumal das Unternehmen mit den bisherigen Bohrungen lediglich die östliche Begrenzung der Vererzung skizziert und sich erst im späteren Verlauf des Bohrprogramms in die vererzten Kernbereiche vorarbeiten wird, für die schon vielversprechende, historische Daten vorliegen. Laut Pacific Rim ist zudem das gesamte Bohrprogramm dieses Jahres bereits durchfinanziert.

Wenn dieses abgeschlossen ist, will das Unternehmen dann – Ende des Jahres – eine erste Ressourcenschätzung zu Cyclops vorlegen, die dem kanadischen Standard NI 43-101 entsprechen wird. Die aktuellen und weitere positive Bohrergebnisse dürften das Interesse an Pacific Rim und die Spannung auf die neue Ressourcenschätzung weiter steigen lassen. Und sie würden vermutlich die Verhandlungen mit dem potenziellen Abnahmepartner Beijing Easpring Material Technology, einem der führenden Lieferanten der chinesischen Batterieindustrie, vereinfachen. 2018 hatte Pacific Rim mit dem chinesischen Konzern bereits eine dahingehende, vorläufige Vereinbarung erzielt und das Unternehmen hofft, noch dieses Jahr formelle Verhandlungen über eine verbindliche Abnahmevereinbarung beginnen zu können.

Wir glauben deshalb, dass sich der Rebound der Aktie von Pacific Rim Cobalt in diesem Jahr noch eine ganze Weile fortsetzen könnte. Natürlich werden wir unsere Leser auch weiterhin auf dem Laufenden halten.





