Pacific Rim: Tests zeigen Potenzial auf 99,9%ige Nickelausbringung!

Der immer näher rückende Exportstopp für Nickel in Indonesien und die erwartete, hohe Nachfrage nach dem Metall aus dem Sektor der Elektromobilität haben dazu geführt, dass die Warenhäuser der LME geradezu geplündert wurden. Zwar konnte das Hoch bei knapp 18.000 USD pro Tonne nicht gehalten werden, doch steht für den Nickelpreis seit Anfang des Jahres immer noch ein Plus von mehr als 54% zu Buche! Ein sehr positives Umfeld für Unternehmen wie. Die kanadische Gesellschaft macht große Fortschritte bei der Erkundung des Nickel- und Kobaltprojekts Cyclops in Indonesien.Pacific Rim hat immer wieder sehr überzeugende, oberflächennahe Bohrergebnisse von dieser vielversprechenden Liegenschaft veröffentlicht – zuletzt bis zu 1,65% Nickel und 0,29% Kobalt – und will in den nächsten Monaten eine erste, darauf beruhende Ressourcenschätzung zu Cyclops veröffentlichen. Gleichzeitig aber macht man auch Fortschritte bei einem mindestens ebenso wichtigen Punkt, der Metallurgie, das heißt der Identifizierung der besten Möglichkeit, das wertvolle Metall aus dem Erz auszubringen.Und hier kann Pacific Rim jetzt einen weiteren Erfolg vermelden. Wie nämlich heute Nacht veröffentlicht wurde, verliefen weitere Tests, die mit einem Partner für Extraktionstechnologie- und Mineralverfahrensentwicklung in Kanada durchgeführt wurden, erfolgreich.Die detaillierten Laugungstests demonstrierten, dass die Lösungsqualität der nickelhaltigen gesättigten Strip-Lösung eine NiCO3-Produktqualität von > 99,9% NiCO3 zeigte – und das mit nur einer Reinigungsstufe! Die Lösungsqualität der kobalthaltigen gesättigten Strip-Lösung zeigt laut Schätzung eine CoCO3-Produktqualität von 98,2% CoCO3 und Pacific Rims Partner ORETECH ist zuversichtlich, dass es gelingen wird, diesen Grad auf über 99,9% zu erhöhen!Die Untersuchungen wurden an repräsentativen Proben aus den drei auf Cyclops auftretenden Laterit-Typen – Limonit, eisenarmer Übergangsbereich, Saprolit – durchgeführt und hatten zum Ziel, die Eignung der von Pacific Rims Partner entwickelten gemischten Chlorid-Laugungs- und Lösungsmittelextraktions-Separationstechnologie für Lateritproben zur Herstellung hochreiner Nickel- und Kobaltprodukte zu bewerten und Konstruktions- und Betriebsdaten für die Testphase der Pilotanlage zu erhalten.Denn eine Pilotanlage ist jetzt der nächste Schritt auf dem Weg zur Herstellung hochreiner Nickel- und Kobaltlösungen zur Produktion von Nickel- und Kobaltprodukten in Batteriequalität, die man potenziellen Kunden und Abnahmepartnern zur Begutachtung vorlegen könnte.Bohrerfolge und die Erstellung einer Ressourcenschätzung mögen in den Augen viele Anleger vielleicht spektakulärer und greifbarer sein, doch ohne eine nachgewiesene Möglichkeit, das erbohrte Metall auch rentabel aus dem Erz auszubringen, sind auch die größten, hochgradigsten Vorkommen nicht viel Wert. Deshalb ist es einerseits begrüßenswert, dass Pacific Rim die Metallurgietests frühzeitig begonnen hat und mit Hochdruck vorantreibt und andererseits unserer Ansicht nach sehr positiv, dass auch diese Phase der Tests erfolgreich verlaufen ist.Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten, wie es mit Pacific Rim und dem Cyclops-Projekt weitergeht. 