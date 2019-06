Pacific Rim: Auch Testgruben liefern hohe Nickel- und Kobaltgehalte

Weitere Suchergebnisse zu "Eramet":

Es wird besser und besser! Der Nickel- und Kobaltexplorer Pacific Rim Cobalt (CSE BOLT / FRA NXFE) meldet eine wahre Flut an positiven Ergebnissen von seinem Cyclops-Projekt in Indonesien, die sich auch heute fortsetzt.

Diesmal stammen die Resultate aus flachen Testgruben, die Pacific Rim in Gebieten ausgehoben hatte, in denen man zuletzt auch schon Bohrungen niedergebracht hatte. Zweck dieser Testgruben ist es zum einen, Material für Großproben zu gewinnen, an dem dann Metallurgietests durchgeführt werden sollen. Zum anderen sollen sie Vererzungsabschnitte in der nahe der Oberfläche gelegenen Vererzung bestätigen und die Verteilung und das Profil der hochgradigen Quelle der Lateritzone klären. Nahe der Oberfläche bedeutet übrigens, dass diese Grube in Tiefen von gerade einmal 1,7 bis 6 Metern ausgehoben wurden!

Und einmal mehr bestätigen die Ergebnisse erhöhte Nickelwerte mit weitverbreiteten Vorkommen von grünlichen Nickelmagnesiumsilkaten. Das ist ein Hinweis auf hochgradige Vererzung! Gleichzeitig erbrachten die neuen Ergebnisse auch erhöhte Kobaltwerte ab der Oberfläche bis in die ebenfalls in geringer Tiefe befindlichen, eisenreichen Limonit- und Übergangszonen. Pacific Rim ist angesichts der Resultate aus den Testgruben zudem nun überzeugt, dass die Vererzung in einem fortlaufenden Horizont zwischen den Bohrlöchern auftritt.

Die Highlights der Testgrubenanalyse waren:

- 5 Meter mit 1,38% Nickeläquivalent

- 1 Meter mit 2,70% Nickeläquivalent

- 4 Meter mit 1,21% Nickeläquivalent

- 2 Meter mit 2,11% Nickeläquivalent

-3 Meter mit 1,54% Nickeläquivalent

- 3 Meter mit 1,81% Nickeläquivalent

- 2 Meter mit 1,94% Nickeläquivalent

- 3 Meter mit 1,44% Nickeläquivalent und

- 6 Meter mit 1,53% Nickeläquivalent.

In der Region befinden sich zahlreiche weitere Nickellateritprojekte, darunter die Nickelmine Ramu von MMC in Papua Neu Guinea mit einem Durchschnittsgehalt von 1,0% Nickel, Weda Bay von Eramet (WKN 892800) mit 1,36% Nickel sowie Gag Island von Antam mit 1,63% Nickel, beide in Indonesien gelegen. Die heute von Pacific Rim vorgelegten Werte passen da absolut ins Bild!

Das Unternehmen zielt mit dem laufenden Bohrprogramm vor allem auf die Bestätigung historischer Vererzung auf dem Projekt ab, will die bekannten Vorkommen aber auch erweitern. Pacific Rim wird die aus dem Bohrprogramm und den Testgruben gewonnenen Daten für die Aktualisierung der Ressourcenschätzung verwenden und geht davon aus, dass diese als Basis für eine vorläufige Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Cyclops-Projekts dienen wird. Das Unternehmen plant, die Ressourcenkalkulation bis Ende 2019 abgeschlossen zu haben.



