Pacific Rim: Spektakulärer Abnahmedeal mit Batteriegiganten aus China

Das ging schnell. Der kanadische Kobaltexplorer Pacific Rim Cobalt (CSE BOLT / FRA NXFE) meldet einen spektakulären Coup: Noch bevor die Bohrergebnisse des laufenden Programms auf dem indonesischen Cyclops-Projekt vorliegen, kann das Unternehmen eine (vorläufige) Abnahmevereinbarung mit einem der führenden Lieferanten der chinesischen Batterieindustrie melden!

Und der Name des Abnehmers dürfte Branchenbeobachtern durchaus etwas sagen. Denn es handelt sich um die Beijing Easpring Material Technology, die vor fast einem Jahr bereits eine Abnahmevereinbarung mit der australischen Clean TeQ (ASX CLQ) unterzeichnete, worauf deren Aktien gewaltig Fahrt aufnahm!

Und dabei hatte sich Easpring nur verpflichtet, 20% der Nickel- und Kobaltsulfatproduktion von Clean TeQ abzunehmen. Laut der heute veröffentlichten, vorläufigen Vereinbarung mit Pacific Rim, werden die Chinesen aber 100% der zukünftigen Produktion des Cyclops-Projekts in Indonesien über einen Zeitraum von erst einmal fünf Jahren erwerben!

Um zu erkennen, um welches Kaliber es sich bei Pacific Rims neuem, potenziellen Partner handelt, muss man sich übrigens nur anschauen, wer zu den Kunden von Easpring gehört! Mit auf der Liste: Samsung, Sony, Panasonic, SK Continental und BYD.

Die Abnahmepreise für das Material von Pacific Rims Cyclops-Projekt jedenfalls werden direkt von den LME und LMB Preisen für Nickel- und Kobalt abhängen. Aufschläge für das Sulfatmaterial werden anhand des vorherrschenden Marktpreises jedes Quartal neu bestimmt.

Und damit nicht genug: Easpring denkt auch darüber nach, eine Investition direkt in Pacific Rim Cobalt oder das Cyclops-Projekt sowie mögliche andere Projekte des Unternehmens zu tätigen! Dafür wurde eine so genannten Strategic Investment Option angedacht, die Easpring eine bevorzugte Möglichkeit für einen solchen Schritt einräumt.

Jetzt allerdings arbeiten die potenziellen Partner erst einmal daran, eine endgültige Abnahmevereinbarung zu verfassen.

Dass es tatsächlich dazu kommt, ist noch nicht garantiert, doch scheint Easpring in der Zusammenarbeit mit Pacific Rim Cobalt eine gute Gelegenheit zu sehen. Denn Jashon Guan, Einkaufsdirektor bei Beijing Easpring erklärte, dass die Partnerschaft mit dem kanadischen Unternehmen ein wichtiger Teil der Strategie des Konzerns sei, sicherzustellen, dass man auch in Zukunft ein führender Kathodenlieferant für globale Batterieindustrie bleibe.

Wir jedenfalls sehen in der Abnahmevereinbarung, auch wenn ein endgültiges Abkommen noch ausgehandelt werden muss, nicht nur als Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens, sondern als „Quantensprung“. Er bedeutet nicht nur eine erheblich gestiegene Sicherheit für das Unternehmen und seine Aktionäre, sondern sollte Pacific Rim Cobalt auch bei vielen Investoren und Anlegern erst so richtig auf den Schirm bringen.

Auf jeden Fall scheint sich die strategische Entscheidung des Unternehmens, ein Projekt in Indonesien und damit quasi im Hinterhof der chinesischen Batteriebranche zu wählen, sowie die Präsenz in China selbst zu erhöhen, bereits ausgezahlt zu haben. Es dürfte interessant sein zu sehen, wie die kanadischen Anleger handeln, wenn sie bei Börsenöffnung heute auf die spektakuläre Meldung von Pacific Rim reagieren können…

Unserer Ansicht nach hat das Unternehmen einen gewaltigen Satz nach vor getan und sollte aus der vorläufigen eine endgültige Abnahmevereinbarung mit Easpring werden, sinkt das Projektrisiko ganz erheblich! Allerdings bleibt Pacific Rim dennoch eine hoch riskante Spekulation, worauf wir unsere Leser explizit hinweisen.

