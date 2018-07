Pacific Rim Cobalt holt Asienspezialisten an Bord

Eine sehr interessante Personalie vermeldete heute der Kobaltexplorer Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL / CSE BOLT). Das Unternehmen, welches das Cyclops-Projekt in Indonesien erkundet, hat sein Board of Directors mit dem ausgewiesenen Experten Geoffrey Baille Fielding verstärkt.

Herr Fielding erhielt seine Ausbildung an der Sorbonne in Paris und ist Absolvent der juristischen Fakultät der London School of Economics (LLB). Er war Eigenkapitalpartner bei Grenfell & Colegrave, eine der ältesten Aktienbeteiligungsfirmen Londons, bevor die Gesellschaft von CIBC, Kanadas ältester Retailbank, erworben wurde. Als Direktor von CIBCs Investmentsparte in London gründete Herr Fielding die Überseeinvestmentsparte in der Karibik, wo er über drei Jahre Fonds im Wert von mehr als 1 Milliarde USD zusammenstellte und verwaltete.

Im Jahre 2007 zog Herr Fielding nach Südostasien, wo er immer noch ansässig ist. Aktuell ist er President und Chief Executive Officer einer chinesischen Investmentverwaltungsgesellschaft und Chairman eines malaysischen Staatsfonds. Er repräsentiert beide Unternehmen sowie mehrere andere Klienten aus Hongkong und internationale Klienten hinsichtlich strategischer Investitionsgelegenheiten.

Damit schein Herr Fielding wie geschaffen für die Rolle, die Pacific Rim ihm zugedacht hat, nämlich dem Unternehmen einen noch besseren Zugang zum chinesischen Markt, dem größten Markt für Batteriemetalle, zu verschaffen.

Entsprechend erfreut zeigte sich Herr Ranjeet Sundher, Pacific Rims President und CEO:

„Ich bin begeistert, Herrn Fielding als jüngsten Zugang zu unserem Board heute zu begrüßen. Unsere Strategie war es immer, ein Standbein in China, diesem schnell wachsenden Markt, zu erlangen. China ist global führend in der Produktion von Batterien für die aufstrebende Elektrofahrzeugindustrie und Herr Fielding bringt außergewöhnlichen Zugang zu zahlreichen Marktbeeinflusser in Hongkong und im ganzen Land mit sich. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm."

Nach einer offenbar sehr positiv verlaufenen Geschäftsreise im größten Kobaltmarkt der Welt, China, hat Pacific Rim sich kürzlich schon entschlossen, in Shanghai ein Büro für Geschäftsentwicklung zu eröffnen.

Aktuell drehen sich die Bohrer auf Pacific Rims Kobaltprojekt. Das erste Bohrprogramm, mit dem man historische Ergebnisse bestätigen und ausweiten will läuft bereits. Es bleibt also spannend bei diesem unserer Ansicht nach aussichtsreichen, aber auch riskanten Unternehmen.



