Pacific Rim Cobalt geht den nächsten Schritt

Das 5.000 Hektar große Kobaltprojekt TNM der kanadischen Pacific Rim Cobalt (CSE BOLT / WKN A2JSSL) ist nahezu perfekt gelegen. In der Provinz Papua Indonesiens befindet man sich quasi im Hinterhof der großen Automobil- und Batteriehersteller Asiens, die sich derzeit im Wettstreit um große, sichere Kobaltvorkommen befinden. Über umfangreiche, historische Daten zu TNM verfügt Pacific Rim bereits. Jetzt müssen diese „nur noch“ bestätigt und erweitert werden. Und genau damit beginnt das Unternehmen nun.

Wie Pacific Rim nun nämlich mitteilte, hat man mit detaillierten mit Hilfe von Drohnen durchgeführten topografischen und fotografischen Vermessungen sowie mit Überflügen über wichtige Ziele auf der Liegenschaft begonnen. Die so gewonnenen Daten dienen der Kontrolle der geplanten Explorationsaktivitäten, einschließlich geologischer Kartierungen, Probenahmen sowie von Test- und Diamantbohrungen, um historisch belegte kobaltnickelhaltige Lateritzonen zu bestätigen.

Pacific Rim wird 2018 noch Diamantbohrungen und Testgrabungen durchführen, um die seitliche und die Tiefenausdehnung der Kobalt- und Nickelmineralisierung innerhalb des Projektgebiets abzugrenzen. Die historisch bekannten Ressourcen (484.700 Tonnen Nickel und 40.700 Tonnen Kobalt) liegen in äußerst geringer Tiefe von nur 1 bis 7 Meter unter der Oberfläche. Das Unternehmen will mit seinen Bohrungen nicht nur diese bislang nicht den heutigen Berichtsstandards entsprechenden Ressourcen bestätigen, sondern plant auch in deutlich größere Bohrtiefen vorzudringen. Was im Erfolgsfall Potenzial auf eine erhebliche Ausweitung der Ressourcen bedeuten würde!

Wie Pacific Rim-CEO Ranjeet Sundher erläuterte, will man zudem ebenfalls noch dieses Jahr metallurgische Untersuchungen von Laterit-Materialien vom Projekt für die Testverarbeitung in einer nordamerikanischen Pilotverarbeitungsanlage in Auftrag gegeben. Damit will Pacific Rim die „Entwicklung von Best-Practice-Methoden zur industriellen Verarbeitung von Kobalt- und Nickelsulfaten in Batteriequalität leiten, die beide wichtige Faktoren für die schnell wachsende Lithium-Ionen-Batterieindustrie darstellen.“

Pacific Rim hat zwar noch eine Menge Arbeit vor sich, um TNM voranzubringen, doch ist die Ausgangslage unserer Ansicht nach sehr viel versprechend. Wir werden selbstverständlich berichten, welche Fortschritte das Unternehmen macht. Interessierte Anleger sollten aber immer daran denken, dass es sich hier um eine riskante Spekulation handelt, auch wenn die Risiken durch die historischen Daten etwas abgemildert werden.



