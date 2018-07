Pacific Rim Cobalt: Top-Ergebnisse bei metallurgischen Tests!

Interessante Neuigkeiten kommen von Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL / CSE BOLT): Das Unternehmen aus Kanada hat für sein Nickel-Kobalt-Projekt Cyclops einen Kooperationspartner für den wichtigen metallurgischen Bereich gefunden. Mit Hilfe des Partners für Extraktionstechnologie- und Mineralverfahrensentwicklung will Pacific Rim Cobalt das beste Verfahren für die Ausbringung von Kobalt und Nickel aus Lateritmaterial finden.

Erste, bereits sehr erfolgreiche, Tests wurden bereits durchgeführt. Im Labormaßstab wurde Probematerial aus Indonesien mittels eines Chloridverfahrens ausgelaugt. Aus der ersten Probe konnte man Extraktionswerte von 97,3 Prozent für Eisen sowie 98,6 Prozent für Nickel und 96,5 Prozent für Kobalt erzielen. Die Kontrolle mit einer zweiten Materialprobe brachte dann Werte von 93,9 Prozent sowie 90,7 Prozent und 92,2 Prozent für Eisen, Nickel und Kobalt hervor.

Nach der erfolgreichen ersten soll in einer zweiten Testphase nun Material vom Cyclops-Projekt gelaugt werden. Die Erkenntnisse aus der ersten Phase werden dabei in das Verfahren einfließen. Man will überprüfen, ob das Verfahren für die Gewinnung von Nickel, Kobalt und Mangan geeignet ist.

Bei Pacific Rim Cobalt ist man zuversichtlich und geht davon aus, dass Phase 2 eine Probe mit für Batterien geeignetem Kobalt und Nickel liefern wird, die für Marketingzwecke genutzt werden kann. Zudem soll aus diesen Arbeiten ein vorläufiges Verfahrensfließdiagramm erstellt werden.

Erfolgreiche metallurgische Tests schon zu einem frühen Zeitpunkt sind für Explorationsunternehmen von großer Bedeutung, da sie zeigen, dass das potenziell zu gewinnende Material auch tatsächlich – und am besten so einfach wie möglich – aus dem Gestein ausgebracht werden kann. Denn was nützt die schönste Ressource, wenn die Gewinnung des Metalls so kompliziert und/oder aufwändig ist, dass die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist?

Insofern betrachten wir es als gute Entscheidung des Pacific Rim-Managements, dieser Arbeiten schon jetzt anzustoßen und die ersten Ergebnisse als Schritt auf dem richtigen und wichtigen Weg. Bei erfolgreichen Metallurgietests fällt ein Risikofaktor im hochriskanten Explorationsgeschäft schon einmal weg, was nur begrüßt werden kann.



