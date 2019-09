Pacific Rim Cobalt: Starke Nickel- und Cobaltgehalte ab der Oberfläche!

Der Strom der guten Nachrichten reißt nicht ab! Nachdem Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL / CSE BOLT) zuletzt sehr positive, vorläufige Metallurgiedaten vom Nickel- und Kobaltprojekt Cyclops in Indonesien veröffentlichte, legt man heute – nicht zum ersten Mal – spektakuläre Bohrergebnisse vor!

Diese Bohrungen waren Teil eines umfassenden Explorationsprogramms, mit dem Pacific Rim bekannte, historische Ergebnisse bestätigen und den Entwicklungsplans für Cyclops vorbereiten will. Abgesehen davon, dass das Unternehmen dabei einmal mehr hohe Nickel- und Kobaltgehalte (bis zu 1,65% Nickel und bis zu 0,29% Kobalt) nachwies, hat Pacific Rim nun bestätigt, dass die Vererzung in einer Limonitzone ab der Oberfläche auftritt, die das gesamte (!) sich über 600 x 300 Meter erstreckende Gebiet abdeckt.

Damit überlagert sie eine darunter folgende Saprolitzone, aus der das Unternehmen bereits erhöhte Nickelgehalte gemeldet hat, sodass mit den neuen Bohrungen die potenzielle Größe des Erzkörpers erheblich steigt!



Vererzung auf Cyclops; Foto: Pacific Rim Cobalt

Die Highlights dieser Bohrrunde sind:

- 11 m mit 0,89% Nickel, 0,15% Kobalt; ab Oberfläche

- 8 m mit 1,03% Nickel, 0,29% Kobalt; ab Oberfläche

- 7 m mit 1,19 % Nickel, 0,20% Kobalt; ab Oberfläche

- 8 m mit 1,42% Nickel, 0,16% Kobalt; ab 2 m unter Oberfläche

- 10 m mit 1,31% Nickel, 0,15% Kobalt; ab Oberfläche

- 10 m mit 0,80% Nickel, 0,14% Kobalt; ab Oberfläche

- 10 m mit 1,65% Nickel, 0,12% Kobalt; ab Oberfläche

- 8 m mit 0,96% Nickel, 0,14% Kobalt; ab Oberfläche

Kein Wunder, dass Pacific Rim-CEO Ranjeet Sundher sehr zufrieden mit den neuesten Bohrergebnissen ist! Wie er ausführt, sind insbesondere die hohen Nickelgehalte „angesichts des jüngsten Preisanstiegs dieses Rohstoffs und seiner Rolle in der Lieferkette der Batteriemetalle“ von erheblicher Bedeutung.

Laut Pacific Rim hat Indonesiens Präsident Joko Widodo erst diesen Monat erklärt, sein Land solle mehr von seinen eigenen natürlichen Ressourcen wie Kohle, Bauxit, Palmöl und Nickel verarbeiten, statt sie nur zu exportieren. Indonesien will seine großen Nickelvorkommen nutzen, um eine Elektrofahrzeugindustrie aufzubauen und so eine höhere Wertschöpfung aus dem Rohstoffreichtum des Landes erzielen. Bereits im vergangenen Jahr kündigte das chinesische Unternehmen für Batteriematerialien, GEM, an, man werde in Indonesien gemeinsam mit dem Batterieriesen CATL und dem Edelstahlhersteller Tsingshan für die Produktion von Nickel für Batterien ein 700-Millionen-Dollar-Hüttenwerk zu errichten. Eine Entwicklung, die eigentlich nur positiv für Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL / CSE BOLT) sein kann!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pacific Rim Cobalt halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Pacific Rim Cobalt steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag und diese dritte Partei entlohnt die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Pacific Rim Cobalt, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Pacific Rim Cobalt profitieren. Dies ist/wäre ebenfalls ein eindeutiger Interessenkonflikt.