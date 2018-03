Pacific Rim Cobalt: Für die Zukunft vorgesorgt

Die kanadische Pacific Rim Cobalt (CSE BOLT / FRANKFURT NXFE) (OTCQB: PCRCF) will von dem sich abzeichnen Wettlauf um langfristige, sichere und ethisch korrekte Vorkommen des für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien entscheidenden Rohstoffs Kobalt profitieren. Das Unternehmen verfügt über ein vielversprechendes Projekt in Indonesien, quasi im Hinterhof chinesischer, koreanischer und japanischer Produzenten von Batterien und Batteriematerialien. Dort ist vor Kurzem die Exploration angelaufen.

Die Liegenschaft wurde in der Vergangenheit durch 856 Bohrungen und 26 Testgruben früherer Betreiber untersucht. Dies führte zu einer historischen Ressourcenschätzung (entspricht nicht den heutigen Standards und darf nur als Anhaltspunkt verstanden werden). Diese Daten, die bei Anwendung eines Cut-off-Gehaltes von 0,8% Nickel das Potenzial auf 37 Millionen Tonnen mit 0,11% Kobalt und 1,31% Nickel eröffnen, verwendete Pacific Rim als eine Art Richtlinie für die weiteren, eigenen Explorationsarbeiten.

Man ist bei Pacific zudem der Ansicht, dass Potenzial auf eine Ausweitung der historischen Vorkommen besteht, da diese nur bis in sehr geringe Tiefen von 11 bis 15 Metern nachgewiesen wurden. Nach Ansicht des Unternehmens aber deutet sich an, dass die Kobaltvererzung sich bis in eine Tiefe von mehr als 25 Metern fortsetzen könnte.

Auf jeden Fall hat Pacific Rim die eigenen Explorationsaktivitäten vor einiger Zeit aufgenommen und detaillierte drohnengestützte, topografischen und fotografischen Vermessungen begonnen. Parallel dazu hat man einen Berater beauftragt, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen alle nötigen Umwelt- und Bergbaugenehmigungen erhält, die nicht nur für die Exploration, sondern auch für eine spätere Produktionsaufnahme nötig sind. Und da man in dieser Hinsicht heute Vollzug melden konnte, steht den weiteren Aktivitäten auf dem TNM-Projekt erst einmal nichts im Wege.

Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de selbstverständlich informieren, sobald es weitere Neuigkeiten von diesem spannenden Kobaltexplorer gibt.



