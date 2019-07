Pacific Rim: Aufbruchstimmung in Indonesien

Eins steht fest:Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL / CSE BOLT) fühlt sich wohler und wohler in Indonesien. Dort entwickelt das Rohstoff-Unternehmen das Cyclops-Projekt, hier sollen Nickel und Kobalt gefördert werden. Noch ist man im Explorationsstadium, macht aber gewaltige Fortschritte.

Warum man sich in dem asiatischen Land zunehmend in bester Gesellschaft sieht, verdeutlicht heute ein Schreiben des Präsidenten und CEO von Pacific Rim, Ranjeet Sundher: Indonesien wolle ein Zentrum für die Produktion von Lithiumbatterien und Elektrofahrzeugen werden, heißt es. Der Staat konnte in der letzten Zeit auf dem Weg zu diesem Ziel wichtige Fortschritte machen. Zu nennen sind an dieser Stelle vor allem hohe Investitionen aus dem Ausland in den indonesischen Bergbausektor und eine Zusage von Toyota: Ende Juni haben die Japaner zugesagt, 2 Milliarden Dollar in Indonesien zu investieren, um Elektrofahrzeuge zu entwickeln und zu bauen.

Mittendrin in dieser Aufbruchstimmung in Indonesien: Pacific Rim. Das Unternehmen aus der kanadischen Rohstoff-Metropole Vancouver liefert mit Nickel und Kobalt wichtige Baustoffe für Energiespeicher, dem Herzstück von Elektrofahrzeugen. Kein Wunder also, dass man sich mit dem Cyclops-Projekt am richtigen Platz sieht. Dass Indonesien mit weiteren Reformen seine Wirtschaft öffnen und für Auslandsinvestitionen interessanter machen will, kommt hinzu.

Cyclops erfordert, bei allen Fortschritten der letzten 18 Monate, weiter intensive Arbeiten und Investitionen, um das Nickel-Kobalt-Vorkommen zu einem erstklassigen Rohstoff-Lieferanten für die Elektroautoindustrie werden zu lassen. Pacific Rims wichtigste Fortschritte sind sicherlich das Explorationsprogramm mit bis dato 60 Bohrungen, die starke oberflächennahe Vererzungen mit bis zu 2,28 Prozent Nickel und 0,03 Prozent Kobalt über 6 Meter Strecke zeigen, sowie der Abschluss einer vorläufigen Abnahmevereinbarung mit dem chinesischen Unternehmen Beijing Easpring Technology Material, einem führenden Lieferanten von Batteriemetallen.

Sundher kündigt in seinem Schreiben an die Aktionäre umfangreiche weitere Arbeiten an. „Unser letztendliches Ziel ist, Teil der Lieferkette für Kathodenmaterialien im aufstrebenden Sektor der Batterieherstellung zu sein“, so der Manager.

Ein Fokus liegt dabei sicherlich auf der Erstellung einer ersten mit dem Qualitätsstandard NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung. Doch andere Arbeiten, die geplant sind, haben ebenfalls große Bedeutung für die kanadische Gesellschaft. Bereits jetzt werden Vorbereitungen für die spätere Produktion von Rohstoffen in der für Batterien benötigten hohen Qualität getroffen. Probematerialen müssen gefertigt werden, mit denen Pacific Rim auf Werbetour in der Elektroautoindustrie gehen kann. Zudem will man Produktionsprozesse entwickeln, mit denen anschließend Pilotanlagen betreiben werden sollen.

