PVA TePla AG: Umsatz- und EBITDA-Prognose angehoben

PVA TePla hat in den ersten neun Monaten ein Umsatzwachstum um 39 Prozent auf 96,2 Mio. Euro erzielt und das EBIT um 36 Prozent auf 9,0 Mio. Euro gesteigert, gleichbedeutend mit einer EBIT-Marge von 9,4 Prozent. Damit profitiert das Unternehmen weiterhin von der exzellenten Auftragslage. Diese erfreuliche Dynamik hat sich grundsätzlich auch zwischen Juli und September fortgesetzt, was allerdings in den Quartalszahlen durch zwei Sondereffekte überdeckt wurde: Zum einen hat eine planmäßige Lieferpause bei der Abarbeitung des großen Auftrags für Kristallzuchtanlagen die Umsatzentwicklung des Halbleitersegments vorübergehend belastet und zum anderen wurde die Ergebnisentwicklung durch den im dritten Quartal 2018 verbuchten Einmalgewinn aus der Vorabzahlung der GCL-Gruppe verzerrt.

Dass die grundsätzliche Dynamik weiter intakt ist, hat PVA TePla nicht zuletzt mit der Anhebung der eigenen Prognose dokumentiert. Diese sieht nun für 2019 einen Umsatz von rund 130 Mio. Euro sowie ein EBITDA in der Größenordnung von 16 Mio. Euro vor.

SMC-Researchsieht die Einschätzung des Unternehmens bestätigt und taxiert das Kursziel nun auf 16,20 Euro. Das Urteil bleibt unverändert auf „Speculative Buy“.

