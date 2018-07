PSI Software AG - Nachhaltige Rentabilitätsverbesserung in Q2 / 2018 und 2019 erwartet

∎ Für das zweite Quartal 2018, das am 26. Juli veröffentlicht wird, erwarten wir einen Umsatz von 50,03 Mio. €, ein EBITDA von 4,28 Mio. €, ein EBIT von 3,62 Mio. € und ein Nettoergebnis von 1,56 Mio. €. Unsere Schätzungen für die konsolidierten Finanzzahlen 2018 lauten weiterhin: Umsatz (204,4 Mio. €), EBITDA (19,25 Mio. €), EBIT (16,00 Mio. €) und Jahresüberschuss (10,38 Mio. €). Sowohl die Quartals- als auch die Jahresprognosen weisen im Vergleich zu den Finanzzahlen des Vorjahres ein Umsatzwachstum auf.

∎ Im ersten Quartal gab es einige positive Nachrichten von PSI. Im öffentlichen Verkehr erhielt PSI einen wichtigen Auftrag vom Betreiber der Berliner U-Bahn BVG. Die Markteinführung von "PSIpenta ERP" und "POM" (Production Order Management) wurde auf die PSI Java Platform übertragen. Darüber hinaus benötigt das MES (Manufacturing Execution System), das kürzlich auf der Basis von Gruppenstandardmodulen implementiert wurde, immer noch Ressourcen. Dies sind alles positive Fortschritte, die das zukünftige Wachstum von PSI unterstützen werden.

∎ In den kommenden Jahren erwarten wir durch positive Veränderungen in der Energie- und Automobilindustrie (Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs) eine kontinuierliche Steigerung der Umsatz- und Gewinnmargen.

∎ Wir habeneine positive Haltung gegenüber den Aktien des Unternehmens und betrachten dieses Engagement auch weiterhin als eine der besten Adressen unter den in Europa notierten Anbietern von Energiekontrollsystemen für das laufende Jahr. Die Gründe dafür sind weiterhin fünffach: (i) wachsende Geschäftschancen, die die Übergänge Energie, Elektromobilität und Wärme für PSI schaffen, (ii) stetige Ausweitung der Investitionen in der Business Unit Production Management und eine strukturelle Nachfragesteigerung in der Business Unit Energy Management, (iii) Privatisierungen in südostasiatischen Versorgungsunternehmen könnten Perspektiven für ein wachsendes Infrastrukturmanagement-Geschäft schaffen, (iv) ein Boom im Smart-Grid-Markt wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Strom aus neuen Märkten (Elektroautos, Kryptowährung) erwartet ( v) mögliche Synergien aus den drei Geschäftsbereichen aufgrund der Elektrifizierung des ÖPNV. Wir erwarten daher, dass die Geschäftsfelder der PSI "zusammenwachsen".

∎ Wir halten uns nahezu an unsere letzten Schätzungen vom Januar 2018. Unser Kursziel liegt bei 20,90 EUR, mit einem Plus von ca. 25% zum aktuellen Aktienkurs.









Analyst

Dr. Norbert Kalliwoda

Email: nk@kalliwoda.com

Phone: +49 69 97 20 58 53

www.kalliwoda.com

Also see our Bloomberg page: KALL