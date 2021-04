PRODUKTIVES TRADEN

Das Traden kann Ihnen viel abverlangen. Wenn Sie ein beginnender Trader sind und nach konstanten Gewinnen Ausschau halten, haben sie sich die Arbeit schon zurechtgelegt. Sehr viele Leute fühlen sich vom Traden angezogen, aber nur ein kleiner Teil wird zu konstant profitablen Tradern. Ich glaube, es verlangt eine bestimmte Art der Persönlichkeit, um dem Traden als Beruf nachzugehen: die Art von Persönlichkeit, die nicht davor zurückschreckt, Rückschläge hinzunehmen, und die fortfahren kann, selbst wenn die ganze Situation hoffnungslos erscheint.



Ich benutze oft den Ausdruck beginnender Trader ("aspiring trader"), denn in meiner Art zu denken, bleiben Sie ein "beginnender" Trader, bis Sie tatsächlich Ihren Lebensunterhalt mit dem Traden bestreiten können.



Es gibt zwei Schlüsselstrategien, die jeder Trader anwenden kann, um dabei zu bleiben , wenn es so aussieht als ob alles falsch laufen würde.



1. Lernen Sie zu kämpfen.



Es ist interessant zu wissen, dass wenn die antiken Römer einen Bullen und einen Bären in die selbe Arena stellten, die Tiere nicht hätten unterschiedlicher sein können. Wenn der Bulle verletzt war; machte es ihn nur um so wütender und um so kampfeslustiger. Das erklärt den Ausdruck "mutig wie ein Bulle". Wenn ein Bär verletzt ist, versucht er zu entkommen. Bärenmärkte sind dadurch gekennzeichnet, dass die Investoren versuchen zu entkommen. Erschaffen Sie sich ein alternatives Belohnungssystem. Sie müssen Wege finden, sich zu belohnen, selbst wenn Sie Verluste machen. Sie können sich für Ihre Belohnung nicht ausschließlich auf die Märkte verlassen. Und wenn ich schon dabei bin, ich meine damit nicht ein alternatives Belohnungssystem, dass beinhaltet auszugehen und einen "hot fudge sundae" (Eisbecher mit Karamell- und Schokoladensoße) zu essen. Belohnungen durch Essen werden nicht dazu beitragen, dass Sie als Trader fit bleiben.



2. Konzentrieren Sie sich auf den Ablauf, nicht auf die Belohnung.



Das Traden kann Sie in eine psychologische und emotionale Achterbahn setzen. Sie werden sich auf einem dünnen Grad, zwischen dem Gefühl der Arroganz und übermäßigem Selbstvertrauen und Gefühlen der Inkompetenz und Unzulänglichkeit, befinden. Wir alle gehen durch diese Gefühle. Lernen Sie mit ihnen zu leben.



Das Traden ist ein Geschäft, in welchem es nicht unrealistisch ist zu denken, dass Sie mehr Verluste sehen als Gewinne. Es ist nicht einfach, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Wir sind daran gewöhnt, für unsere Arbeit bezahlt zu werden, nur bei ganz wenigen Arbeiten müssen Sie als Angestellter Verluste hinnehmen. Wie dem auch sei, als beginnender Trader ist es naheliegend, dass Sie sehr viel Zeit investieren, und dass mit der Möglichkeit, dafür als Belohnung nur Verluste zu sehen.



Traden erfordert Fleiß und Beharrlichkeit, speziell zu Zeiten der Enttäuschung und scheinbar endlosen Fehlern. Das Selbstbewusstsein der meisten Menschen wird unter solchen Umständen fundamental erschüttert, und sie reagieren mit arrogantem übermäßigem Selbstvertrauen. Sie bauen sich selbst soweit auf, bis sie unrealistisch optimistisch sind. Aber es ist notwendig, realistisch zu bleiben, und bereit zu sein, Rückschlägen ins Gesicht zu schauen, ohne Angst Ihre eigenen Grenzen zu sehen. Indem Sie einen solchen Kampfgeist entwickeln, können Sie Rückschläge als kleinere alltägliche Vorkommnisse betrachten und damit auf lockere Weise umgehen.

Als ich sehr viel jünger war, war ich Baseballtrainer. Ich konnte sofort die Spieler heraussuchen mit Innenfeldpotenzial , indem ich sie mit "hot grounders" direkt anspielte. Diejenigen, die ihre Augen auf den Ball gerichtet hielten und nicht zurückschreckten, sondern im Gegenteil den Ball attackierten, das waren diejenigen, die im Innenfeld spielen konnten.



Wenn Leute zu mir kommen, die Daytrader werden wollen, stelle ich ihnen zwei Fragen: Waren Sie schon jemals in einem Faustkampf? Wenn ja, war es Ihnen möglich, einen Schlag auf die Nase wegzustecken und trotzdem weiterzumachen? Wenn die Antwort ja lautet, weiß ich, dass ich einen potenziellen Daytrader gefunden habe. Wenn die Antwort nein lautet, weiß ich, dass es eine Menge Arbeit braucht, und ich werde dringend dazu raten, dass diese Trader das Spread- und Optionentrading lernen.



Wenn auch Gewinne eine offensichtliche und natürliche Form der Belohnung für die Mühen des Tradens sind, so sind sie doch nicht immer direkt damit verbunden, wie viel Arbeit wir hineinstecken. Wenn Sie sich auf die Gewinne konzentrieren ist es wahrscheinlich, dass Ihre Stimmung sich mit Ihrem Kontostand hebt und senkt. Durch das Erstellen eines alternativen Belohnungssystems wird eine beständigere Belohnung ermöglicht, selbst wenn Sie sich einer Verluststrähne gegenüber sehen. Belohnen Sie sich, nachdem Sie eine festgelegte Zeit geschuftet haben (zum Beispiel am Ende eines jeden Tages). Kaufen Sie sich ein schönes Hemd oder machen Sie etwas das Ihnen Freude bereitet. Indem Sie sich selbst für Ihre Anstrengungen auf die Schulter klopfen, fühlen Sie sich ständig mit Ihrem Tradinggeschäft befriedigt und bleiben dabei.



Zu guter Letzt müssen Sie sich auf den Ablauf konzentrieren und nicht auf die Belohnung. Beim Traden geht es darum, Geld zu machen, doch die Ironie dabei ist, wenn Sie sich auf das Ergebnis Ihrer Trades konzentrieren, üben Sie übermäßigen Druck auf sich selbst aus und ersticken an diesem Druck. Indem Sie sich eher auf die eigene Belohnung als auf eine äußerliche Belohnung fokussieren, fühlen sie sich wohler und kreativer und traden auf lange Sicht gewinnbringender. Es erscheint vielleicht nicht allzu einleuchtend, aber beim Traden geht es bis zu einem gewissen Grad darum, konträr zu sein. Beim Konzentrieren auf die Abläufe des Tradens und weniger auf die Gewinne, indem Sie sich eher für Ihre Anstrengungen als für das Ergebnis belohnen, und indem Sie einen Kampfgeist entwickeln, werden Sie letztendlich zu einem erfolgreicher Trader werden.



Autor Joe Ross



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.