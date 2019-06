PROCTER&GAMBLE ist Viagra für Ihr Depot!

Die Komparation, Graduation oder zuweilen auch Graduierung genannt, ist eine Steigerung von Adjektiven und einigen Adverbien. Unterschieden werden fünf Stufen: Positiv, Komparativ, Superlativ, Elativ und Exzessiv. Da sich die Werbetreibenden vorwiegend im Bereich um den Superlativ bewegen, können wir beruhigt sein, denn es steht noch der Elativ (von lat. elatum „hervorheben“) und der Exzessiv (von lat. excedere „herausgehen/überschreiten“) zur Auswahl, sodass wir uns noch auf etwas wirklich Neues freuen können. „Immedia Exalta“ (immerwährend ausgelassen) könnte dann eventuell die nächste Generation des jetzt schon unschlagbaren Gillette-Rasierers werden, obwohl der Titel viel besser zum Urheber desselben passen würde: zu Procter&Gamble.

Jawohl, wir sind echt, wirklich, megatreue Kunden dieser gigantischen, ultra praktischen wie extrem durchdachten Produktpalette dieses Megaunternehmens Procter&Gamble.

Kaufen Sie auch Procter&Gamble-Produkte? Nicht?

Dann wird es Zeit, sie werden begeistert sein. Sie werden ein noch nie dagewesenes Gefühl der Freude erleben – schon beim Auspacken. Vor allem dann, wenn Sie gleichzeitig Aktienbesitzer sind. Probieren Sie es aus. Procter&Gamble macht glücklich! Allein schon die Durchhalteprovision (auch Dividende genannt) wirkt wie ein Spritzer Hugo Boss-Parfüm auf der Haut – erfrischend. Hugo Boss-Parfüms sind übrigens ein PROCTER&GAMBLE-Produkt – yeah!

