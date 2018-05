PORR-Aktie: Hoher Auftragsbestand - Kaufen, Kursziel auf 37 Euro erhöht - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Porr":

Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).



Das Unternehmen habe heute den Zwischenbericht für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Die Produktionsleistung habe sich gegenüber dem Vorjahresquartal von 768 Mio. Euro um über 32% signifikant auf rund 1,02 Mrd. Euro erhöht. Alle vier Geschäftsbereiche hätten zum diesem Wachstum beitragen können.



Die Business Unit 1 (Österreich, Schweiz, Tschechien) habe die Produktionsleistung um mehr als 22% auf 424 Mio. Euro gesteigert. Der Auftragsbestand habe sich ebenfalls um mehr als 25% erhöht und der Auftragseingang um über 22%. Die Business Unit 2, Deutschland, habe einen signifikanten Zuwachs der Produktionsleistung von 55% auf 180 Mio. Euro erzielt, während der Auftragsbestand um mehr als 63% angestiegen sei. Die Produktionsleistung der internationalen Business Unit 3 sei weiterhin um über 43 Mio. Euro gestiegen und in der Bunsiness Unit 4 (Environment, Healthcare etc.) sei ein Wachstum von 2% erreicht worden.



Der Gesamtumsatz des Unternehmens habe mit 908 Mio. Euro um rund 37% über dem Wert der Vorjahresperiode von 663 Mio. Euro gelegen. Aufgrund eines Anstiegs der Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen, erhöhter Personalkosten, höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen und einem Anstieg der Abschreibungen habe das operative Ergebnis auf Basis des EBIT mehr oder weniger auf dem Vorjahresniveau von -8,2 Mio. Euro gelegen. Inklusive des erhöhten Finanzierungsaufwands habe das Nettoergebnis nach Minderheiten bei -10,5 Mio. Euro gelegen (Q1/2017: -8,7 Mio. Euro). Hier gelte es jedoch zu beachten, dass aufgrund der Saisonabhängigkeit des Baugeschäfts und der niedrigen Produktionsleistung in den Wintermonaten ein niedrigeres und negatives Ergebnis im ersten Quartal des Jahres keine Überraschung sei.



Bezüglich der Auftragslage habe PORR ein neues Rekordhoch von 6,7 Mrd. Euro im Auftragsbestand verbuchen können. Dieser habe sich seit Jahresende um 5% erhöht und habe um mehr als 20% über dem Vorjahreswert gelegen. Das Unternehmen habe im ersten Quartal mehrere neue lukrative Projekte gewinnen können, wie z.B. den Beschleunigerkomplex FAIR in Darmstadt, welches das größte neue Projekt in Q1 darstelle. Im besagten Rekordwert sei das angekündigte Brenner Basistunnel Projekt, welches den Auftragsbestand nochmals deutlich steigern werde, noch nicht enthalten.









Der Auftragseingang habe mit 1,35 Mrd. Euro um rund 10% unter dem Vorjahr gelegen. Dies sei jedoch aufgrund des hohen Auftragsbestands und der damit verbunden Möglichkeit, neue Projekte sehr selektiv wählen zu können, zu sehen und somit für die Analysten keine Überraschung. Wie in den ersten Quartalen des Jahres üblich sei die Nettoverschuldung des Unternehmens von 147 Mio. Euro zum Jahresende auf 345 Mio. Euro gestiegen, sollte aber wie üblich bis zum Jahresende wieder sinken.Der Ausblick für die kommenden Jahre erscheine den Analysten weiterhin vielversprechend. Das Unternehmen gehe von einer Produktionsleistung des Gesamtjahres von 5 Mrd. Euro und einem weiteren Ausbau des Auftragsbestands und des Auftragseingangs aus. Da die Produktionsleistung bereits zum ersten Quartal bei über 1 Mrd. Euro gelegen habe, erscheine den Analysten diese Prognose sehr konservativ. Dasselbe treffe auch auf ihre ursprüngliche Schätzung von 5,16 Mrd. Euro zu, weshalb die Analysten diese jetzt auf fast 5,4 Mrd. Euro erhöht hätten. Ihrer Meinung nach sei eine Produktionsleistung im Bereich von 5,3 Mrd. Euro bis 5,4 Mrd. Euro zum jetzigen Zeitpunkt die realistischste Annahme. Aufgrund der erhöhten GuV-Prognose hätten die Analysten ihr Kursziel von 36,00 Euro auf 37,00 Euro erhöht.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen ihr "buy"-Rating für die PORR-Aktie. (Analyse vom 28.05.2018)