PNE Wind begibt fünfjährige Anleihe

Vergangene Woche war auch die PNE Wind am Kapitalmarkt aktiv. Das Cuxhavener Unternehmen emittierte einen neuen Bond (WKN: A2LQ3M) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro. Das Papier ist am 2. Mai 2023 fällig und der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 4,0 Prozent. Bei einem aktuellen Kurs von 101,20 Euro rentiert der Bond bei 3,7 Prozent. Die Unternehmensanleihe wurde mit einer kleinsten handelbaren Einheit von 1.000 Euro begeben und ist von Seiten des Emittenten zwischen dem 02. Mai 2021 und dem 01. Mai 2022 zu 102 Prozent sowie ab dem 02. Mai 2022 zu 101 Prozent kündbar. Die PNE Wind AG plant und realisiert Windparkprojekte an Land und auf See. Die Creditreform bewertet das Unternehmen mit BB.