PNE Wind: Ist die Rally damit zu Ende?

PNE Wind hat Rekordzahlen für 2016 vorgelegt, doch an der Börse musstedie Aktie einen deutlichen Abschlag hinnehmen. Das hängt vor allem mitden sich ändernden Marktbedingungen in der Windpark-Projektentwicklungzusammen. Ist die Rally der letzten Wochen damit beendet? Vor allem dankdes Verkaufs von 80 Prozent der Anteile an einem Windparkportfoliokonnte PNE Wind im letzten Jahr den Umsatz auf 248,6 Mio. Euro mehr alsverdoppeln. Das EBIT wurde dabei sogar von 9,8 auf 97,0 Mio. Euro fastverzehnfacht. Das war allerdings keine große Überraschung mehr, sondernaus den bisherigen Veröffentlichungen weitgehend ableitbar.Nach den hohen Kursgewinnen der letzten Wochen wurde daher nun besondersdem Ausblick Aufmerksamkeit geschenkt. Die Marktentwicklung im Bereichder Windkraft stellt die Anbieter vor Herausforderungen, die Einführungvon Ausschreibungsmodellen senkt die Vergütungen, etliche Länder inEuropa unterstützen den Ausbau der Kapazitäten aktuell zudem nurhalbherzig. Dennoch sieht PNE Wind in dem Markt ausreichendeWachstumschancen und will bis 2019/20 ein neues Portfolio aufbauen,dieses Mal mit europäischer Ausrichtung. Zunächst werden Projekte ausDeutschland und Frankreich den Schwerpunkt bilden. Dafür muss zunächstaber wieder investiert werden, zudem verschiebt sich dieGewinnrealisierung, bis Portfolioanteile verkauft werden.Für 2017 rechnet das Management daher nur mit einem Konzern-EBIT von 0bis 15 Mio. Euro. Das dürfte die Aktie gestern maßgeblich belastethaben, zudem hat sich damit das aufgestaute Konsolidierungspotenzialentladen. Dennoch muss das keine Trendwende bedeuten, denn dasUnternehmen hat im letzten Jahr erheblich Substanz aufgebaut. DieNettofinanzposition ist von -174 auf +20 Mio. Euro gedreht, dasEigenkapital summiert sich nun auf 229 Mio. Euro. Nach dem Kursrückganggestern betrug die Marktkapitalisierung demgegenüber nur rund 196 Mio.Euro, das entspricht einem satten Abschlag von 15 Prozent auf denBuchwert. Wenn die aktuelle Korrekturwelle abebbt, sollte das die Aktiestabilisieren. Und wenn das Management auch noch plausibel machen kann,dass mit dem neu gestarteten Portfolioaufbau auch im aktuellenMarktumfeld wieder hohe Gewinne generiert werden können, sollte dieAktie perspektivisch über dem Buchwert notieren.