PNE WIND-Aktie: Attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, aber… - Aktienanalyse

Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe.



Die Neuordnung im Versorgermarkt mit dem innogy-Deal zwischen RWE und E.ON habe die Branche kräftig durcheinandergewirbelt. Gerade für RWE gewinne damit das Geschäft rund um Erneuerbare Energien enorm an Bedeutung. Doch damit, ein paar Solar- und Windkraftanlagen zu bauen, sei es nicht getan. Hinter der Projektierung solcher Anlagen würden viel technisches Know-how und Planung stecken. In den Zeiten des Umbruchs könnte das Wissen der PNE WIND-Gruppe stärker denn je gefragt sein. Gerade die angestrebte Neuausrichtung zum Clean Energy Solution Provider mit Power-to-Gas-Lösungen verspreche viel Potenzial und mache das Cuxhavener Unternehmen als Partner oder Übernahmeobjekt für große Versorger interessant.



Die breitere Aufstellung dürfte PNE WIND langfristig unabhängiger vom schwankungsanfälligen Projektgeschäft machen. Mit AOC, INKA und Co würden auch bekannte Investoren auf eine erfolgreiche Umsetzung der neuen Strategie setzen. Auf dem aktuellen Kursniveau biete die PNE WIND-Aktie ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Anleger sollten allerdings eine Portion Geduld mitbringen und auf die hohen zweistelligen Windstärken warten, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2018)









