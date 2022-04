Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

Die Zahlen für 2021 bestätigen die hohe operative Dynamik von PNE. Das Unternehmen konnte die Gesamtleistung im letzten Jahr um 66 Prozent auf 252 Mio. Euro steigern und das EBITDA um 24 Prozent auf 32,7 Mio. Euro verbessern. Dabei verzichtet PNE aktuell sogar auf die hohen Gewinne, die mit dem Verkauf von Windparks in Deutschland erzielbar wären, und baut stattdessen mit hoher Geschwindigkeit ein eigenes Portfolio auf. Allein im letzten Jahr wäre das EBITDA nach der Kalkulation der Gesellschaft bei einem Verkauf der einbehaltenen neuen Objekte um 53,0 Mio. Euro höher ausgefallen.

Mit dem stetigen Ausbau des Portfolios, das zum Bilanzstichtag eine Kapazität von 233 MW hatte und bis Ende nächsten Jahres auf 500 MW anwachsen soll, dem Ausbau des Dienstleistungsportfolios und einer wachsenden Projektpipeline folgt das Unternehmen einem dynamischen Expansionspfad, der in den nächsten Jahren einen deutlichen Anstieg des

EBITDA erwarten lässt.

Im laufenden Jahr erwartet das Management zunächst ein EBITDA von 20 bis 30 Mio. Euro, das demnach unter dem Wert aus 2021 liegen würde. Das ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die deutschen Projekte – aktuell befinden sich sechs Windparks mit 103 MW im Bau – erneut vollständig für das eigene Portfolio vorgesehen sind. Zugleich rechnet das Management nach einem starken Jahr 2021 mit einem geringeren Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf ausländischer Projekte.

Wir stufen die Prognose als konservativ ein, gleichwohl stellt sie für uns die einzige kleine Enttäuschung in einem ansonsten rundum überzeugenden Zahlenwerk dar. In Reaktion darauf haben wir unsere EBITDA-Prognose für 2022 und die Folgejahre abgesenkt, rechnen aber grundsätzlich aufgrund positiver Rahmenbedingungen – insb. ein deutlich erhöhtes Strompreisniveau und eine voraussichtliche Beschleunigung des Ausbaus Erneuerbarer Energien in Europa – und steigender hochmargiger Einnahmen aus dem eigenen Portfolio mit einem nachhaltigen starken Anstieg.

Mit dem Rollover des Modells auf das neue Basisjahr 2022 und einer leichten Absenkung des Diskontierungszinses hat sich unser Kursziel, trotz einer etwas vorsichtigeren EBITDA-Schätzung für die nächsten Jahre, per Saldo von 9,00 auf 11,20 Euro erhöht. Nach einer starken Performance trauen wir der Aktie damit ein weiteres Kurspotenzial von 9 Prozent zu und bestätigen unsere Einstufung mit „Hold“.

