PLATIN SCHALTET DEN TURBO EIN: ZWEISTELLIGE ZUWACHSRATEN IN WENIGEN MONATEN

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Die schlechte Nachricht zuerst: Platin fällt bei einem Vergleich der Rendite der wichtigsten Edelmetalle mit einem mickrigen Plus von „nur“ rund einem Prozent in Euro eher unrühmlich auf, während Gold, Silber und Palladium allesamt mit zweistelligen Renditen überzeugen können. Doch der geringe Zuwachs bei Platin in Euro ist nur ein Teil der Wahrheit – in US-Dollar steht ein Plus von rund neun Prozent zu Buche. Und wer sich Mitte des Jahres für Platin entschieden hat, kann sich über stattliche Zuwachsraten freuen: Seit Juli 2020 ist Platin von 725 Euro auf 875 Euro geklettert und im gleichen Zeitraum von 800 auf rund 1.050 US-Dollar.

Auch die Leser des pro aurum Newsrooms konnten vom Platin-Boom profitieren, denn hier stand das weiße Metall im Sommer im Fokus einer Schwerpunkt-Berichterstattung. Als „Jahrhundert-Chance“ für Investoren wurde Platin bezeichnet und ein „Turnaround“ als sehr wahrscheinlich eingeschätzt. Inzwischen ist dieser Turnaround eingetreten – nicht zuletzt deshalb, weil Platin deutlich stärkeres Aufholpotenzial hatte als die übrigen Edelmetalle. Zusätzliche Nachfrage entstand hierzulande durch die Senkung der Mehrwertsteuer für die Weißmetalle um drei Prozent. Doch Vorsicht: Der Steuervorteil läuft zum Jahresende aus, ab 2021 werden wieder die vollen 19 Prozent fällig.

Die Perspektiven für Platin sind auch im neuen Jahr trotz der hohen Besteuerung glänzend – darauf weist der „World Platinum Investment Council“ hin. Trevor Raymond, Leiter der Forschungsabteilung des Branchenverbandes, machte in einem aktuellen Marktbericht darauf aufmerksam, dass sich der Platinmarkt immer noch in einem Angebotsdefizit befinde. Zudem werde der Platinpreis durch Positionen auf dem Futures-Markt verzerrt und künstlich gedrückt. Er erklärte, dass der kurzfristige Platinpreis massiv von den Futures-Spekulationen beeinflusst sei. Zudem werde künftig die industrielle Nachfrage zunehmen, nachdem eine Entspannung der Corona-Pandemie im kommenden Jahr bevorstehe.

Nach Einschätzung des „World Platinum Investment Council“ konnte Platin sein volles Potenzial im Jahr 2020 nicht voll ausschöpfen, was nicht nur an den Spekulationen an den Terminmärkten lag. Auch ein Rückgang bei den Automobilverkäufen sowie ein starker Fokus der Anleger auf Gold und Silber sorgten dafür, dass Platin in den Hintergrund geraten war. Allerdings hat diese Entwicklung dem Defizit auf dem Platinmarkt keinen Abbruch getan – im November fehlten 1,2 Millionen Unzen auf dem Markt, etwa viermal mehr als noch vor zwei Monaten.

Beim Blick zurück auf das Jahr 2020 weist der „World Platinum Investment Council“ darauf hin, dass drei der vier typischen Nachfrage-Quellen aktuell deutlich unter Druck stehen, nämlich die industrielle Nachfrage, die Schmuck-Industrie und die Automobil-Herstellung. Künftig würden nach Einschätzung des WPIC allerdings die umweltfreundlichen Technologien stärker im Fokus stehen – und damit auch Platin als Ersatz für Palladium in Katalysatoren.

In den kommenden Wochen erwartet pro aurum eine zunehmende Nachfrage nach Münzen und Barren aus Platin – denn viele Investoren möchten noch den Steuervorteil der gesenkten Mehrwertsteuer von drei Prozentpunkten beim Kauf von physischem Platin mitnehmen. Als Alternative bietet sich zudem das Zollfreilager von pro aurum an: Hier können die Weißmetalle, darunter auch Platin, mehrwertsteuerfrei gehandelt werden, solange die (selbstverständlich zu einhundert Prozent physisch vorhandene) Ware im Zollfreilager belassen wird.