PLATIN-NACHFRAGE IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Die Nachfrage in der Automobilindustrie ist das größte Nachfragesegment für Platin

Die Nachfrage des Automobilsektors macht etwa 40 % der jährlichen Platinnachfrage aus. In der Automobilindustrie wird Platin hauptsächlich in Autokatalysatoren oder „Katalysatoren“ für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren − vor allem Dieselmotoren − verwendet.

Die Ansichten der Anleger über Platin werden stark von den Trends im Automobilsektor beeinflusst, der in jüngster Zeit große Herausforderungen, einschließlich des Dieselgate-Skandals, zu bewältigen hatte. In jüngster Zeit führten die Auswirkungen der Pandemie zu einem kurzfristigen Rückgang der Zahl der in den Jahren 2020 und 2021 produzierten Fahrzeuge, was auch zu einem Rückgang der Nachfrage nach Platin in der Automobilindustrie führte.

Abgesehen von diesen Problemen zeichnet sich derzeit und längerfristig ein Bild der steigenden Automobilnachfrage ab, das auf drei Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist:

In allen Regionen werden die Abgasnormen sowohl für Pkw als auch für Lkw verschärft, was im Allgemeinen bedeutet, dass mehr Platin pro Dieselfahrzeug benötigt wird, um die strengeren Normen zu erfüllen. Platin ist nicht das einzige Platingruppenmetall (PGM), das in Autokatalysatoren verwendet wird. Seine Schwestern-PGMs Palladium und Rhodium werden ebenfalls verwendet Palladium, das derzeit wesentlich teurer ist als Platin, wird hauptsächlich in Benzinfahrzeugen verwendet. Die Automobilhersteller ersetzen zunehmend Palladium durch Platin, um die Kosten zu senken, ohne dabei die Emissionsnormen zu verletzen, da Platin das Palladium im Verhältnis 1:1 ersetzen kann. Die Abkehr von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor führt zu einer steigenden Nachfrage nach Hybridfahrzeugen. In diesen Fahrzeugen werden auch PGMs, einschließlich Platin, in Autokatalysatoren verwendet.