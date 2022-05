Es ist die Zeit des Übergangs. Die Welt bewegt sich in Richtung sauberer Energie. PGM-Metalle sind beteiligt

Klimaziele sind gesetzt, die Rohstoffpreise sind hochgegangen und bei den Lieferketten hapert es. Verschärft wurde dies durch den Ukraine-Krieg und die jüngsten chinesischen Lockdowns. Versorgungssicherheit und Preise bewegen derzeit die Welt. Für die Elektrifizierung und eine klimafreundlichere Lebensweise sind sogenannte kritische Metalle wichtig. Die USA und auch Kanada haben ihre eigenen Listen kritischer Metalle kreiert. Bei beiden Listen sind Batterie- und Platingruppenmetalle stark vertreten. Zu den lebenswichtigen Katalysatormetallen gehören beispielsweise Platin und Palladium. Zu den PGMs zählt man im Allgemeinen neben Platin und Palladium noch Ruthenium, Rhodium, Osmium, Iridium. Verwendung finden diese Metalle bevorzugt in Katalysatoren. Platin und andere PGMs sind zudem für Wasserstoff-Brennstoffzellen und die Produktion von grünem Wasserstoff notwendig.





Nachdem die Palladiumpreise kürzlich neue Allzeithochs erreicht haben, bleiben sie stark. Auch die Angebots-und Nachfragefundamentaldaten für Platin erscheinen optimistisch für eine gute Preisunterstützung in der Zukunft. Metalle der Platingruppe werden in Nordamerika, aber auch in Südafrika, Russland und Simbabwe produziert. Im Stillwater District in Montana und in Südafrika, auch in Simbabwe ist Sibanye-Stillwater aktiv. Die Gesellschaft gehört zu den großen Produzenten von Gold, Platin und Palladium.





Nicht nur Platin und Palladium, auch ein anderes Weißmetall, nämlich Silber ist stark am Klimawandel beteiligt, besonders in der Photovoltaiktechnik. Silberunternehmen wie etwa Kuya Silver mit der Bethania-Liegenschaft sollten daher genügend Abnehmer für ihr Silber haben. Bethania ist eine früher produzierende Mine in Peru. Auch Gold, Zink, Blei und Kupfer befinden sich in dem Projekt von Kuya Silver.





