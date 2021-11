PCC SE emittiert zwei Anleihen

Die deutsche PCC Gruppe, die über ein Beteiligungsportfolio im Chemie-, Energie- und Logistiksektor verfügt, emittiert zwei neue Anleihen. Bei der ersten Anleihe (WKN A3MQEM), die zum 01.04.2025 fällig wird, bezahlt die Gruppe den Gläubigern einen Kupon von 3,00%. Die zweite Anleihe (WKN A3MQEN) läuft bereits bis zum 01.12.2026. Dafür erhalten die Inhaber auch eine höhere Verzinsung von 4,00%.Beide Anleihen haben ein Emissionsvolumen von 30 Millionen Euro. Während die erste anteilige Zinszahlung jeweils bereits am 01.01.2022 erfolgt, werden die weiteren Zinszahlungen quartalsweise ausbezahlt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht bei beiden Anleihen 5.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Euro. Für die PCC SE liegt gegenwärtig kein Rating vor. Die Anleihen sind durch die Emittentin vorzeitig kündbar.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.