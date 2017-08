Otto beliebt bei Anlegern

Nach wie vor beliebt bei Anleger an der der Börse Stuttgart ist die im Juni von der Otto GmbH & Co. KG emittierte Anleihe (WKN: A2E4BN). Der mit einem Kupon von 1,875 Prozent ausgestattete Bond wurde in der Handelswoche rege gehandelt. Aktuell notiert das Papier bei 99,39, was einer Rendite von 1,97 Prozent entspricht. Die 300 Millionen Euro schwere Anleihe ist im Juni 2024 endfällig und zu einer Stückelung von 1.000 Euro nominal handelbar.Jüngst hat das Versandhandelsunternehmen eine 9-jährige Anleihe (WKN: A2GS2K) im Volumen von 50 Millionen Euro begeben. Das im August 2026 fällige Papier ist mit einem Floater-Kupon ausgestattet, der sich am 3 Monats Euribor (EUR003M) +215 Basispunkte orientiert und aktuell 1,822 Prozent beträgt. Die Zinsanpassung erfolgt immer zum 24. Februar/Mai/August/November. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Euro nominal.