Otto-Anleihe weiter im Fokus der Anleger

Zu den Umsatzspitzenreitern an der Börse Stuttgart zählte diese Woche außerdem die bis zum 12. Juni 2024 laufende Anleihe der Otto GmbH & Co.KG (WKN: A2E4BN). Der Bond mit einem Volumen von 300 Millionen Euro wird mit 1,875 Prozent p.a. verzinst und kann mit einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Aktuell notiert das Papier bei 100,50, was einer Rendite von 1,80 Prozent entspricht. An der Börse Stuttgart wurden allein in dieser Woche 1,4 Millionen Euro in dem Papier umgesetzt.Das Interesse der Anleger ist sicher nicht nur auf die Tatsache zurückzuführen, dass Otto als beliebter Anleiheemittent mit guter Rendite gilt. Auch die Wachstumspläne, die Konzernchef Alexander Birken unter anderem in einem Interview mit der „Wirtschaftswoche“ zeichnete, dürften positiv stimmen. Aktuell ist Otto in Deutschland der Onlinehändler mit dem zweitstärksten Umsatz – hinter Amazon, aber vor Zalando.